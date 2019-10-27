NASA تخطط لإرسال روبوت إلى القمر للبحث عن الماء

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا "NASA"، أنها تعتزم إرسال روبوت بحجم عربة الجولف إلى سطح القمر للبحث عن الماء المثلج خلال عام 2022، في محاولة لتقييم المورد الحيوي قبل الرحلة البشرية المخطط لها إلى القمر في عام 2024.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، كشفت وكالة ناسا النقاب عن أحدث اختراعاتها الروبوت فايبر VIPER، كجزء من برنامجها الهبوط على القمر ارتميس Artemis، وسيطلق الروبوت في مهمة لمدة 100 يوم على سطح القمر، لرسم خريطة لمصادر المياه التي يمكن الوصول إليها.



وتعتقد وكالة ناسا أن VIPER، سيساعد في تحديد كمية المياه التي سيحصل عليها رواد الفضاء في المستقبل.



وسوف يرسل الروبوت إلى سطح القمر للتأكد مما قاله مسئول ناسا "جيم بريدنشتاين" منذ بضعة أشهر: "إن مئات الملايين من أطنان جليد الماء تحت الأرض من التي يمكن أن تساعد في قلب القمر إلى نقطة القفز إلى المريخ".



ومن المتوقع أن يصل الروبوت إلى المنطقة القطبية الجنوبية للقمر في شهر ديسمبر 2022، ويحمل أربعة أجهزة لاختبار التربة القمرية بحثًا عن آثار الهيدروجين والأكسجين: المكونات الأساسية للماء التي يمكن فصلها وتحويلها إلى صناعة وقود للصواريخ.



ويعد الهدف النهائي لإطلاق برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا، هى مهمة لإعادة الناس إلى القمر لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي، لتمكين بعثات رواد الفضاء الطويلة على سطح القمر بشكل دائم ومستدام بحلول عام 2028، والعثور على مورد حيوي مثل الماء كمصدر رئيسي سوف يساعد بشكل كبير جهود وكالة الفضاء لتنفيذ مخططها.



وقال مدير مشروع VIPER، "دانييل أندروز": "مفتاح العيش على سطح القمر هو الماء كما هو الحال هنا على الأرض".



وأوضحت ناسا في إعلانها عن تطوير مركز أميس للأبحاث التابع لها في كاليفورنيا أن الروبوت فايبر سوف يسجل نحو 100 يوم من البيانات التي سوف تستخدم لرسم خرائط الموارد المائية العالمية الأولى على سطح القمر.