اخبار الحوادث .. كواليس ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضحية الشهامة .. القبض على 3 طلاب سحلوا طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
اخبار الحوادث
بسبب ديونه .. انتحار فلاح بمنية النصر بالدقهلية
أقدم فلاح على الانتحار بتناول قرص قمح سام لمروره بأزمة نفسية نتيجة الديون المتراكمة عليه بقرية ميت تمامة التابعه لمركز منية النصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد الكريم: إعلان القائمة عقب نهاية مدة الطعون والتنازلات في انتخابات نادي القضاة
أكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة، أنه سيقوم بإعلان قائمته عقب نهاية مده الطعون والتنازلات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نادي القضاة.. غدًا بدء تلقي الطعون على أسماء المرشحين
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ستبدأ في تلقي الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غد الاثنين حتى الخميس ٣١ أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بلاغ جديد ضد الإرهابي الهارب عبدالله الشريف.. تفاصيل
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 6418 لسنة 2019 بلاغات محامى عام أول، اتهم فيه العميل الإخوانى الهارب عبدالله الشريف، والذي يقدم برامجه على قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور، والتى تبث من تركيا وممولة من المخابرات التركية والقطرية ببث فيديوهات مفبركة وملفقة عن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لخلق حالة من الفوضى والاضطرابات فى البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
استدرجه لممارسة الشذوذ الجنسي.. أحمد حاول الهرب من صديقه فقتله وألقى جثته في الترعة.. تفاصيل
ظلت أسرته تبحث عنه لعدة أيام بعد أن خرج للعمل من أجل الإنفاق على والديه وأشقائه ولكنه لم يعد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق ربة منزل وعاطل ومسجل خطر للمفتي لاتهامهم بقتل سائق
قضت محكمة دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاي البارود الجزئية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عاطل ومسجل خطر وربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية بعد قيامهم بقتل سائق توك توك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول مقطع فيديو.. القبض على 3 طلاب سحلوا طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الامن من ضبط 3 طلاب لاتهامهم بسحل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم
"ما يكفنيش إعدامهم ابني مات بسبب تربيته"، هكذا بدأ محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا حديثه أمام قاضي المحاكمة بعدما سمح له بإلقاء شهادته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الدم بقى ميه.. وحيد دافع عن خالته فقتله ابنها فى الخصوص.. تفاصيل
"مكنش قصدى أموته.. ده مهما كان ابن خالتى والدم عمره ما يبقى ميه".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل ابن خالته كلامه خلال التحقيقات التى أجريت معه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لقائمة محمد عبد المحسن في انتخابات نادي القضاة
أعلن المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادي الحالي، قائمته الانتخابية التي سيخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. 5 مرشحين على مقعد الرئيس و76 للعضوية في انتخابات نادي القضاة
أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، باب الترشح في انتخابات النادي المقررة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل وتجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد .. توقف حركة المترو بالخط الأول بعد انتحار سيدة أمام القطار
شهد مترو الأنفاق في محطة غمرة حادثا مروعا بعد انتحار سيدة ألقت بنفسها أمام القطار فجأة، مما تسبب في مصرعها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرافعات المحامين.. تأجيل محاكمة قاتل محمود البنا لـ 17 نوفمبر
أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لجلسة الأحد 17 نوفمبر لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حامل قبل الدخلة.. زوج يتهم عروسه بخيانته لـ انجابها طفلا بعد 4 أشهر من الزواج
تقدم "ع .ال .ن" عامل رخام مقيم بعزبة المنشاوي بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم ببلاغ رسمي يحمل رقم 5194 إداري مركز السنطة يتهم زوجته بإنجابها طفل رضيع وقيده على اسمه عقب 4 شهور من زواجهما وسكنها بمنزلهما خلال فترة سفره للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد عبده صالح في رسالة للقضاة: آثرت الترشح على مقعد الرئاسة لتعدد المرشحين.. وسأكون بقائمة يسري عبد الكريم
بعث المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام نادي القضاة، برسالة للقضاة ورجال العدالة، عقب ترشحه على مقعد المستشارين، في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. لحظة مداهمة أجهزة وزارة الداخلية البؤر الإجرامية
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات فى مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى، وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كواليس ثان جلسة محاكمة لـ محمد راجح.. ظهر هادئا واعترف بتهديده للقتيل: أيوه حصل
في التاسعة والنصف صباحًا، بدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث جاء المتهمون الأربعة في حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعهم في قفص الاتهام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
بسبب ديونه .. انتحار فلاح بمنية النصر بالدقهلية
أقدم فلاح على الانتحار بتناول قرص قمح سام لمروره بأزمة نفسية نتيجة الديون المتراكمة عليه بقرية ميت تمامة التابعه لمركز منية النصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد الكريم: إعلان القائمة عقب نهاية مدة الطعون والتنازلات في انتخابات نادي القضاة
أكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة، أنه سيقوم بإعلان قائمته عقب نهاية مده الطعون والتنازلات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نادي القضاة.. غدًا بدء تلقي الطعون على أسماء المرشحين
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ستبدأ في تلقي الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غد الاثنين حتى الخميس ٣١ أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بلاغ جديد ضد الإرهابي الهارب عبدالله الشريف.. تفاصيل
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 6418 لسنة 2019 بلاغات محامى عام أول، اتهم فيه العميل الإخوانى الهارب عبدالله الشريف، والذي يقدم برامجه على قناة الشرق الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور، والتى تبث من تركيا وممولة من المخابرات التركية والقطرية ببث فيديوهات مفبركة وملفقة عن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لخلق حالة من الفوضى والاضطرابات فى البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
استدرجه لممارسة الشذوذ الجنسي.. أحمد حاول الهرب من صديقه فقتله وألقى جثته في الترعة.. تفاصيل
ظلت أسرته تبحث عنه لعدة أيام بعد أن خرج للعمل من أجل الإنفاق على والديه وأشقائه ولكنه لم يعد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إحالة أوراق ربة منزل وعاطل ومسجل خطر للمفتي لاتهامهم بقتل سائق
قضت محكمة دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاي البارود الجزئية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عاطل ومسجل خطر وربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية بعد قيامهم بقتل سائق توك توك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول مقطع فيديو.. القبض على 3 طلاب سحلوا طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الامن من ضبط 3 طلاب لاتهامهم بسحل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم
"ما يكفنيش إعدامهم ابني مات بسبب تربيته"، هكذا بدأ محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا حديثه أمام قاضي المحاكمة بعدما سمح له بإلقاء شهادته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الدم بقى ميه.. وحيد دافع عن خالته فقتله ابنها فى الخصوص.. تفاصيل
"مكنش قصدى أموته.. ده مهما كان ابن خالتى والدم عمره ما يبقى ميه".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل ابن خالته كلامه خلال التحقيقات التى أجريت معه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لقائمة محمد عبد المحسن في انتخابات نادي القضاة
أعلن المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادي الحالي، قائمته الانتخابية التي سيخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. 5 مرشحين على مقعد الرئيس و76 للعضوية في انتخابات نادي القضاة
أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، باب الترشح في انتخابات النادي المقررة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل وتجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد .. توقف حركة المترو بالخط الأول بعد انتحار سيدة أمام القطار
شهد مترو الأنفاق في محطة غمرة حادثا مروعا بعد انتحار سيدة ألقت بنفسها أمام القطار فجأة، مما تسبب في مصرعها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مرافعات المحامين.. تأجيل محاكمة قاتل محمود البنا لـ 17 نوفمبر
أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لجلسة الأحد 17 نوفمبر لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حامل قبل الدخلة.. زوج يتهم عروسه بخيانته لـ انجابها طفلا بعد 4 أشهر من الزواج
تقدم "ع .ال .ن" عامل رخام مقيم بعزبة المنشاوي بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم ببلاغ رسمي يحمل رقم 5194 إداري مركز السنطة يتهم زوجته بإنجابها طفل رضيع وقيده على اسمه عقب 4 شهور من زواجهما وسكنها بمنزلهما خلال فترة سفره للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد عبده صالح في رسالة للقضاة: آثرت الترشح على مقعد الرئاسة لتعدد المرشحين.. وسأكون بقائمة يسري عبد الكريم
بعث المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام نادي القضاة، برسالة للقضاة ورجال العدالة، عقب ترشحه على مقعد المستشارين، في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. لحظة مداهمة أجهزة وزارة الداخلية البؤر الإجرامية
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات فى مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى، وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كواليس ثان جلسة محاكمة لـ محمد راجح.. ظهر هادئا واعترف بتهديده للقتيل: أيوه حصل
في التاسعة والنصف صباحًا، بدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث جاء المتهمون الأربعة في حراسة أمنية مشددة، وتم ايداعهم في قفص الاتهام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.