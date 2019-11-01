طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف عن وجه ابنها لأول مرة أمام العالم.. فيديو

كشفت ملكة الجمال الروسية التي انهار زواجها مع محمد الخامس ملك ماليزيا السابق في وقت سابق من هذا العام بشكل مثير عن وجه ابنها الذي لم يره الملك قط.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت ملكة جمال روسيا السابقة "أوكسانا فويفودينا" البالغة من العمر 27 وهي فخورة بإظهار وجه ابنها للعالم لأول مرة " هذا هو اميري"، وذلك خلال لقاء خاص مع الصحيفة البريطانية.



وبدا "إسماعيل ليون" البالغ من العمر 5 أشهر ابن زوجة ملك ماليزيا السابق الذي شكك في نسبه، بأنه يشبه أبيه السلطان محمد الخامس إلى حد قريب ، حيث ادعت أمه أنه الابن الملكي لسلطان ماليزيا زوجها السابق.



وكشفت طليقة سلطان ماليزيا السابق في مقابلة حصرية مع ديلي ميل قائلة "إنه يشبه والده تمامًا ولديه هذا المظهر الآسيوي".



واختارت أوكسانا الصحيفة البريطانية للكشف عن وجه طفلها، منتقدة زوجها السابق لأنه تبرأ من طفل بعد أن بكى بدموع الفرح عندما سمع أنها حامل.



