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رياضة

الزمالك يقرر رفع عقد محمد عبد الغني لـ4 ملايين سنويا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
محمد عبدالغنى
محمد عبدالغنى
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القسم الرياضى
استقر مجلس إدارة نادى الزمالك تعديل القيمة المالية فى عقد محمد عبد الغنى مدافع الفريق وتم الاتفاق على زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق الأبيض.

ويحصل محمد عبد الغني، على أقل من مليون جنيه كراتب سنوي منذ ضمه إلى صفوف الزمالك من إف سى مصر.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء، رفع القيمة المالية في عقد اللاعب، إلى 4 ملايين جنيه فى الموسم الواحد مع الزيادة السنوية بعد ذلك.

ويعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى جلسة مع اللاعب خلال الفترة الجارية لتوقيع العقود الجديدة.
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