نائب الأزهر لوجه قبلي يطمئن علي حالة الطالب عمرو علي بعد إصابته في حادث



توجه اليوم وفد رسمي عن الجامعة يمثله الدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة والدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان والأستاذ حسام مهران مدير المدن الجامعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاطمئنان علي حالة الطالب عمرو علي عبدالرحمن علي الطالب بالفرقة الخامس كلية الصيدلة بأسيوط الذي أصيب بحادث سير مساء امس أمام بوابة المدينة الجامعية بأسيوط.



واطمأن ممثلي الجامعة علي حالة الطالب وقد تبين أن الحالة مستقره وقد وجه الوفد بتوفير الرعاية الصحية الكاملة ومتابعة الحالة الصحية للطالب المصاب.



يذكر أن حالة الطالب الآن مستقرة تمامًا بعد عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له بمستشفى القصر العيني بأسيوط.



كما أجرى نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي اتصالا بالطبيب المعالج للطالب المصاب الذي أكد استقرار الحالة وذلك نظرا لتواجد معاليه بالقاهرة.