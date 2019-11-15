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رياضة

أمم أفريقيا 23 .. شوبير يوجه رسالة شكر وتقدير لـ المنتخب الأوليمبي

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ تصريحات لاعبي المنتخب الاوليمبي خاصة عقب الفوز أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وأمج أحمد شوبير في تصريحات لقناة " أون سبورت" أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تعرض لموقف صعب خاصة مع إصابة عدد كبير من نجوم المنتخب قبل وأثناء البطولة.

وأضاف أن الجميع في المنتخب الأوليمبي يستحق التحية والتقدير والاشادة مشددا أن تصريحات مصطفي محمد نجم الزمالك والمنتخب كانت رائعة عقب المباراة خاصة وأنه أكد أن المنتخب قادر على الفوز أمام أي منتخب بالإضافة لتصريحه بأن الأهم بالنسبة له هو التأهل فقط.

تغلب منتخب مصر الأوليمبي على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ويتصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط محققا العلامة الكاملة.

أحرز ثنائية أوليمبي الفراعنة مصطفى محمد فيما سجل هدف أسود الكاميرون الوحيد فرنك إيفينا.

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