سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عددا من القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.



وذكرت شرطة المدينة عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الحادث بدأ بعملية سرقة لمتجر مجوهرات بولاية فلوريدا يوم الخميس، ما أدى إلى اختطاف شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" وحدوث مطاردة ضخمة للشرطة بشوارع مدينة "كورال جابلز".



وأشارت الشرطة إلى وقوع عددا من القتلى من بينهم ضابط شرطة.

