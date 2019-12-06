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رياضة

الأهلي يستعد لخوض مفاوضات لضم أحمد حجازي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:32 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أبرز صفقات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل معاناة الفريق من كثرة الغيابات.

وأكد عبدالهادي في برنامجه "اللعيب" عبر قناة " ام بي سي مصر" أن الأهلي قرر خوض مفاوضات جاده مع فريق ويست بروميتش الإنجليزي من أجل ضم مدافعه السابق أحمد حجازي.

وأضاف أن فريق الأهلي يعاني من أزمة في مركز الدفاع مما أجبر الجهاز الفني على قيد سعد سمير نجم دفاع الفريق في القائمة الإفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني اليوم الجمعة فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد السلام الدولي.

وخسر الأهلي المباراة الأولى 1-0 أمام النجم الساحلي في تونس في لقاء شهد اعتراضات تحكيمية كبيرة من الأحمر وتحركات رسمية لدى الكاف والفيفا ضد حكم المباراة.
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