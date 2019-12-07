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ثقافة

البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:15 م
صدى البلد
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علاء المنياوي


إستقبل شارع المعز اليوم السبت البطل الصغير علي صبرة الذي انتشر عنه فيديو يروي قصة كفاحه، حيث اصبح العائل الرئيسي لاسرته بعد ان تركهم والدهم.

وكانت مع الطفل والدته وشقيقته،حيث كان في استقبالهم محمد أبو سريع مدير عام أثار الجمالية وشريف فوزي المنسق العام لشارع المعز،وإبراهيم العجوز مسئول الخدمات المساعدة بالجمالية،ورمضان سكر من أمن القاهرة التاريخية،ورجال شرطة السياحة والآثار.

وقام علي صبرة بجولة في الكنوز الأثرية لشارع المعز،وصاحبه فيها حازم جابر مفتش آثار منطقة قلاوون،وبدات الجولة من باب الفتوح ومسجد الحاكم.

وخلال الجولة تعرف الطفل علي كنوز الشارع من الآثار الإسلامية،والتي تدل علي عظمة الحضارة الإسلامية،وما تمتلئ به من زخارف.

وخلال الجولة قالت هند شعبان والدة الطفلة أن جولتهم وزيارتهم جاءت بناءا علي دعوة وزير الآثار الدكتور خالد العناني لابنها،وذلك بعد أن استقبله في مكتبه،بعد إنتشار فيديو له يروي قصته.

وإضطراره لبيع الجوارب لكسب قوت عيشه و أسرته و استكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.

و عندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله لتشجيعه،و خلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه و شجاعته و اكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة،ومنحه تصريح زيارة مجاني له و لاخيه لزيارة جميع المتاحف و المواقع الاثرية بمصر.

وفي المعز زار الطفل علي حمام السلطان إينال وخانقاة ومدرسة السلطان برقوق، ومجموعة المنصور قلاوون،كما تعرف على سبيل محمد علي من الخارج،وكيف أنه تحول إلي متحف للنسيج المصري عبر العصور التاريخية المختلفة.

البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
البطل الصغير علي صبرة يتعرف علي الكنوز الأثرية في شارع المعز..صور
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