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منوعات

أب يرفض 11 عريسًا تقدموا لخطبة ابنته.. وهذه حجته

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:49 م
صورة من زفاف زوجين
صورة من زفاف زوجين
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محمد علي
حالة غريبة لشابة سعودية تقدّمت في العمر حتى اقتربت من توديع السن بعمرها البالغ 37 سنة، وخلال ذلك، فلم يسبق لها الزواج بسبب والدها الذي أبعد كل المتقدمين لخطبتها، وفق ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

قالت الصحيفة، إن الشابة تقدمت للمحكمة للمطالبة بإثبات عضلها لأنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 سنة وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة.

وعن أسباب رفض والدها قالت إنه يبحث عن أي عيب أو عذر للرفض، فرفض أحدهم لأن شهادته العلمية أقل من الجامعية، ورفض آخر لأنه مُطلق. 

وذكرت أنها تتمنى الزواج وعيش حياتها وقررت توكيل محامية لرفع قضية عضل على الأب.

وأضافت أنها بلغت سن 35 عامًا وسبق أن تقدم لها 10 عرسان على مدى 5 أعوام وكان والدها يرفض ويمتنع بـ حجج واهية، تارة أن العريس غير مناسب، وتارة أنها تستحق أفضل من هذا، وتارة يشكك في أن العريس طامع في راتبها.
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