ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن | أول تعليق من رغدة على شيخوختها.. الحالة الصحية لـ صلاح السعدنى.. مي عمر ترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
نسرين أمين ومى عمر
نسرين أمين ومى عمر وياسمين صبرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

كشفت الفنانة رغدة عن سر الصورة التى التقطت لها وكانت سببًا فى تعرضها لحملة تشويه، على حد قولها.

كشف الفنان أحمد السعدني، عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر. 

لا تزال توابع تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب وأثرها السلبي مستمرًا؛ وذلك بعد تصريحها الأخير فى حفل موسم الرياض الذى أقيم فى السعودية والذي سخرت فيه من النساء العوانس. 

كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تفاصيل زواجها من الفنان أحمد السقا؛ وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات فى الفترة الأخيرة حول طلاقهما. 

قرّرت الفنانة مى عمر الخروج عن صمتها بعد سلسل من الهجوم عليها بسبب الصراع الدائر بين المخرج محمد سامى من جهة وياسمين صبرى ونسرين امين من جهة اخرى وتحديدا بسبب تصريحات المخرج فى مهرجان الاسكندرية المسرحى الذى انتهت فعالياته يوم الاثنين الماضى والتى هاجم فيها نسرين أمين وياسمين صبرى بسبب مسلسل "الاسطورة" وذلك بعد هجومهما عليه، مؤكدين على أنه قام بحذف مشاهد لصالح زوجته مى عمر. 

هاجمت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب تصريحاتها الاخيرة فى حفلها بالسعودية و الذى وصفت فيه بعض النساء بالعوانس كنوع من السخرية منهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

اهم الاخبار| فضائح جوهرة عرض مستمر.. إقالة ميتشو وكوبر يرفض الزمالك.. وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. إغلاق حسابات ريهام سعيد

أخبار الفن.. حقيقة زواج حلا شيحا.. رقص والد شيرين رضا يشعل إنستجرام.. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

مي عمر تخرج عن صمتها وترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

ترشيحاتنا

سيغير حياتك.. تعرف على فوائد الفلفل الأبيض للجسم

بـ 18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق في مصنع للسيارات بالشرقية

أمن الغربية يكشف عن غموض واقعة اختفاء سيدة وأبنائها في زفتى

حظر النقاب .. تشريعية البرلمان تكشف حقيقة مشروع القانون

فان دايك يمازح صلاح عقب هدفه الخرافي في سالزبورج بـ دوري أبطال أوروبا

بعد هدفه في شباك سالزبورج.. رقم قياسي مميز يحققه محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي