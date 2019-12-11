اخبار الفن | أول تعليق من رغدة على شيخوختها.. الحالة الصحية لـ صلاح السعدنى.. مي عمر ترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





كشفت الفنانة رغدة عن سر الصورة التى التقطت لها وكانت سببًا فى تعرضها لحملة تشويه، على حد قولها.





كشف الفنان أحمد السعدني، عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر.





لا تزال توابع تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب وأثرها السلبي مستمرًا؛ وذلك بعد تصريحها الأخير فى حفل موسم الرياض الذى أقيم فى السعودية والذي سخرت فيه من النساء العوانس.





كشفت الإعلامية مها الصغير، عن تفاصيل زواجها من الفنان أحمد السقا؛ وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات فى الفترة الأخيرة حول طلاقهما.





قرّرت الفنانة مى عمر الخروج عن صمتها بعد سلسل من الهجوم عليها بسبب الصراع الدائر بين المخرج محمد سامى من جهة وياسمين صبرى ونسرين امين من جهة اخرى وتحديدا بسبب تصريحات المخرج فى مهرجان الاسكندرية المسرحى الذى انتهت فعالياته يوم الاثنين الماضى والتى هاجم فيها نسرين أمين وياسمين صبرى بسبب مسلسل "الاسطورة" وذلك بعد هجومهما عليه، مؤكدين على أنه قام بحذف مشاهد لصالح زوجته مى عمر.



