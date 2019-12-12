أمطار غزيرة في المنوفية.. سيارات شفط المياه تنتشر بالشوارع

شهدت محافظة المنوفية هطول أمطارا غزيرة ورياح شديدة محملة بالمياه وموجات شديدة من البرق كما غطت الغيوم السماء بشكل تام.



وانتشرت سيارات الحماية المدنية علي الطرق وفي أماكن تجمعات المياه لرفع المياه من علي الطرق لتسهيل الحركة المروية .



وانتشرت لجان المرور علي طول الطرق السريعة للتنبيه علي السائقين لتجنب السرعة الزائدة حفاظا علي أرواحهم .



كما شهدت بعض الطرق توقف حركة السير تماما بسبب شدة الأمطار والرعد الذي منع الرؤية لدقائق.