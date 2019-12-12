أطول اجتماع لمجلس الصحفيين| 17 ساعة لمناقشة الملفات الهامة.. وبيان تفصيلي اليوم بنتائجه

استمر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لأكثر من ١٧ ساعة متواصلة، حيث بدأ فى الخامسة من عصر أمس، الأربعاء، حتى العاشرة والنصف من صباح اليوم، الخميس، وناقش عدة ملفات هامة.
و ناقش مجلس الصحفيين عدة ملفات هامة وعاجلة، منها بحث أزمة دفاتر الشيكات التى فقدت بمترو الأنفاق، وأزمة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة صندوق التكافل، ومناقشة ملفات القيد، وملف تكويد الصحف الجديدة وآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الأمر.
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وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، وفتح باب التجديد للعضوية.
كما ناقش عدة شكاوى من الزملاء، وسيتم إصدار بيان تفصيلي بجميع القرارات اليوم.
و ناقش مجلس الصحفيين عدة ملفات هامة وعاجلة، منها بحث أزمة دفاتر الشيكات التى فقدت بمترو الأنفاق، وأزمة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة صندوق التكافل، ومناقشة ملفات القيد، وملف تكويد الصحف الجديدة وآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الأمر.
إقرأ ايضا :
وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، وفتح باب التجديد للعضوية.
كما ناقش عدة شكاوى من الزملاء، وسيتم إصدار بيان تفصيلي بجميع القرارات اليوم.