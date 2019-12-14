خفض التوتر.. تعرف على سبب زيارة رئيس وزراء باكستان للسعودية

وصل إلى الرياض اليوم, رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان فى زيارة إلى المملكة العربية السعودية.





وكان في استقبال خان في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, وسفير باكستان لدى المملكة راجا على إعجاز, ومندوب عن المراسم الملكية.





ويزور رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان السعودية لإجراء محادثات مع قيادة البلاد في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر بين المملكة وإيران وسط أنباء عن "طفرة معينة".





وأشار المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، في مؤتمر صحفي أسبوعي له، إلى أن زيارة خان للسعودية هى الرابعة منذ مايو 2019، قائلا إن هذا الأمر يمثل "ميزة للعلاقات الأخوية" بين باكستان والمملكة.





وتعليقا على دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين السعودية وإيران في ظل هذه الزيارة، قال فيصل: "نواصل بذل جهود خالصة".





وأضافت وسائل إعلام باكستانية أن هذه الزيارة مهدتها محادثات أجراها مؤخرا في السعودية مسؤولون آخرون من باكستان، بينهم وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات.





وسبق لرئيس الوزراء الباكستاني زيارة إيران في أكتوبر الماضي، بعد محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهر سبتمبر الماضي في الرياض، وأخرى مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في نيويورك.





وقالت صحيفة "Pakistan Today" إن "موجة زيارات القادة الباكستانيين المدنيين والعسكريين إلى السعودية وإيران خلال الأسابيع الأخيرة سمحت بترجيح تحقيق طفرة معينة في المناورات الدبلوماسية التي بادرت بها إسلام آباد".



