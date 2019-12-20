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حوادث

لمدة 90 دقيقة.. فترة راحة في التصويت بالانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:46 ص
صناديق اقتراع
صناديق اقتراع
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عمرو خليفة و جودت عيد:
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي على ١٧ مقعد؛ رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي؛ لمدة ساعة ونصف على أن يستأنف التصويت في تمام الساعة ١ ظهرا عقب صلاة الجمعة.

وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوبا جديدا من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبني بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحده واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.

ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.

وتأتي الأربعة قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.
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