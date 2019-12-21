أحمد موسى:الأمن الداخلي لـ إسرائيل هو المؤسس لـ حركة حماس..فيديو

علق الإعلامى أحمد موسى، على رفع حركة حماس لشعار جماعة الإخوان فى تظاهرات قاموا بها يوم 13 ديسمبر، قائلة:"حركة حماس جزء من جماعة الإخوان رغم نفيهم من قبل".



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الامن الداخلى لـ إسرائيل هم من قاموا بتأسيس حركة حماس، بهدف ضرب المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل.



وأكمل موسى:"مصر لن تنسى أفعال حركة حماس الإرهابية والإجرامية فى حقها عام 2011".



وفى سياق آخر نوه إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء، مضيفا:"القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.

