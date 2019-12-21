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أحمد موسى:الأمن الداخلي لـ إسرائيل هو المؤسس لـ حركة حماس..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامى أحمد موسى، على رفع حركة حماس لشعار جماعة الإخوان فى تظاهرات قاموا بها يوم 13 ديسمبر، قائلة:"حركة حماس جزء من جماعة الإخوان رغم نفيهم من قبل".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الامن الداخلى لـ إسرائيل هم من قاموا بتأسيس حركة حماس، بهدف ضرب المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل.

وأكمل موسى:"مصر لن تنسى أفعال حركة حماس الإرهابية والإجرامية فى حقها عام 2011".

وفى سياق آخر نوه إلى أن الإعلام يشارك فى السلم والحرب مع الوطن ضد الإعداء، مضيفا:"القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث الأسلحة.
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