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توك شو

آه لو لعبت يا زهر.. هشام عباس يبدع في الغناء الشعبي مع منى الشاذلي.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:58 م
هشام عباس
هشام عباس
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هاني حسين
أبدع الفنان هشام عباس، في غناء اللون الشعبي، وقام بغناء اغنية «اه لو لعبت يا زهر » للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

وقال الفنان هشام عباس، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة "سي بي سي"، إن والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته.

وأضاف هشام عباس أنه عمل لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا منه عمل ألبوم، لكنه رفض فى البداية خوفًا من الشهرة.

وتابع هشام عباس، أنه ااضطر إلى دخول عالم الفن؛ بسبب التشجيع الذي تلقاه من أصدقائه بقولهم إنه يتمتع بصوت مميز ومقبول جدًا.

وأوضح هشام عباس، أن أول أغنية قدمها كانت "الله يسلم حالك"، مضيفا أن تلك الأغنية لاقت نجاحا كبيرا لدرجة أنها كانت تعرض فى معرض القاهرة الدولى.
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