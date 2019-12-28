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فن

نشرة الفن | خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح.. اعتزال لقاء سويدان.. مشاهد فاضحة لـ نجمة شهيرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
نشرة الفن
نشرة الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

حقيقة طلاق ابنة هيفاء وهبي
أثارت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، حالة من الجدل الواسع بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، إذ ظهرت بدون دبلة الزواج في يدها، عكس ما كانت تعتاد بالظهور بها.

مين أحلى | شاهد ليلى علوي وشقيقتها في أحدث ظهور
نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بجوار شقيقتها «لمياء» وصديقة أخرى، لتهنئ الجميع بمناسبة العام الجديد 2020.

حقيقة الزواج السري لـ هيفاء وهبي
خرج محمد وزيري (المنتج ومدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق)، عن صمته ورد لأول مرة على شائعات زواجه السري من «هيفاء» التي انتشرت قبل فترة، في ظل صمتهما.

خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح | تعرف على موعد الشبكة
أكد الموسيقار هاني مهنى، أنه تم الإحتفال بخطبة ابنته الفنانة هنادي مهنى، على الفنان أحمد خالد صالح، اليوم الجمعة في جو عائلي، بحضور الأهل والأصدقاء.

مشاهد فاضحة | نجمة شهيرة تثير ضجة مع هذا الممثل
أثارت النجمة التركية بيرين سات حالة كبيرة من الجدل الواسع على السوشيال ميديا مؤخرًا، بسبب مشاهد فاضحة لها مع الممثل التركي ميتين أكدولجير، في أحد الأعمال الفنية.

قرار صادم | لقاء سويدان تعلن اعتزال الفن نهائيًا
فاجأت الفنانة لقاء سويدان، أصدقاءها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقرار صادم، إذ أعلنت عن اعتزالها الفن بشكل نهائي.

ظهور نادر لـ ابنة الفنان الراحل خالد صالح | فيديو
ظهرت «علياء» ابنة الفنان القدير الراحل خالد صالح، في حفل خطبة أخيها الفنان أحمد خالد صالح، على الفنانة هنادي مهنى، ابنة الموسيقار هاني مهنى، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة مقصورا على الحضور العائلي.

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