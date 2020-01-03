قتلوه دون تفويض.. نانسي بيلوسي تنتقد ترامب بسبب اغتيال قاسم سليماني

نشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تغريدة على موقع "تويتر"، قالت فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني دون تفويض باستخدام القوة.



وكتبت بيلوسي في تغريدتها :"إدارة ترامب شنت ضربات في العراق واستهدفت مسئولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى وقتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني دون تفويض باستخدام القوة ضد إيران. والأكثر من ذلك أن هذا جرى دون استشارة الكونجرس".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.