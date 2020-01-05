AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
نصحت خبيرة التغذية سالي فؤاد، بمشروب شتوي صحي يساعد على التدفئة بشكل كبير وسريع في الشتاء، وذلك على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت سالي تفاصيل المشروب وفوائده وطريقة إعداده.

مكونات العصير الشتوي الصحي :

2 كوب عصير تفاح غير محلى
1/2 كوب عصير برتقال طازج
2كوب عصير كركدية غير محلي
عسل أبيض للتحلية أو سكر دايت
تفاح مقطع مكعبات صغيرة او برتقال
قرفة
قرنفل

طريقة تحضير المشروب الشتوي :
يوضع عصير التفاح والكركديه والقرفة والقرنفل ومكعبات التفاح على النار
يترك الخليط حتى الغليان
يضاف عصير البرتقال.
لتحلية المشروب يضاف العسل أو سكر الدايت.
يقدم المشروب في أكواب التقديم.

ملحوظات:
يفضل استخدام العصائر بدون سكر أو العصائر الطازجة
لا يترك المشروب ليغلي بعد إضافة العسل.
يمكن عمل الكركديه بالباكيتات الجاهزة.

فوائد الكركديه :
ينظم ضربات القلب
يحد من نمو الأورام السرطانية.
يخفف آلام النقرص والروماتيزم.
غني بفيتامين سي وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد، والكحة.
مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء.
يحتوي على مواد مطهرة.
يحافظ على مستوى الكوليسترول، وضغط الدم.
منشط للهضم.

فوائد البرتقال :
يقي من السرطان
خافض للكوليسترول
يخفض ضغط الدم المرتفع.
مفيد للقلب والأوعية الدموية
مفيد للمفاصل
يقوي الجهاز المناعي
منع حصوات الكلى
يساعد في فقدان الوزن
مفيد للجلد.
يخفف من الإمساك
مفيد للعظام والاسنان

فوائد القرفة:
تقي من السرطان
تنظم مستوى السكر في الدم
يحسن وظيفة الإدراك
ومضاد لالتهاب المفاصل
مضاد للفطريات والبكتريا
تساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي ويساعد في الهضم
تقوي جهاز المناعة

فوائد القرنفل:
يسكن آلام الأسنان يعالج مشاكل الهضم
والحلق
ينقي الدم
يساعد في استقرار مستويات السكر بالدم
مفيد في نزلات البرد والجيوب الأنفية ويعالج السعال.

فوائد التفاح:
خفض نسبة الكوليسترول
ويسهل الهضم
يعالج الانيميا
ومفيد للبصر
يخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

اقرأ أيضًا
مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد كبيرة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر البرتقال؟

فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

فوائد تناول البصل .. 46 فائدة يحصل عليها الجسم

لهذا السبب.. تناول كوب كركديه يومياً في الشتاء

شتوي وبيدفي..مشروب الهوت سيدر بالتفاح

ترشيحاتنا

الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر والقنوات الناقلة

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 5 - 1 - 2020

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

تعليق حسين الشحات على جلوسه احتياطيا لـ كهربا

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. نصائح لحمايتك من مخاطر الدفاية الكهربائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

اشتكت من خطأ في الطلب.. عاملة في مطعم شهير بولاية أمريكية تهدد زبونة بسلاح ناري

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. احذر 5 مخاطر لـ الدفاية الكهربائية