مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

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نصحت خبيرة التغذية سالي فؤاد، بمشروب شتوي صحي يساعد على التدفئة بشكل كبير وسريع في الشتاء، وذلك على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت سالي تفاصيل المشروب وفوائده وطريقة إعداده.مكونات العصير الشتوي الصحي :2 كوب عصير تفاح غير محلى1/2 كوب عصير برتقال طازج2كوب عصير كركدية غير محليعسل أبيض للتحلية أو سكر دايتتفاح مقطع مكعبات صغيرة او برتقالقرفةقرنفلطريقة تحضير المشروب الشتوي :يوضع عصير التفاح والكركديه والقرفة والقرنفل ومكعبات التفاح على الناريترك الخليط حتى الغليانيضاف عصير البرتقال.لتحلية المشروب يضاف العسل أو سكر الدايت.يقدم المشروب في أكواب التقديم.ملحوظات:يفضل استخدام العصائر بدون سكر أو العصائر الطازجةلا يترك المشروب ليغلي بعد إضافة العسل.يمكن عمل الكركديه بالباكيتات الجاهزة.فوائد الكركديه :ينظم ضربات القلبيحد من نمو الأورام السرطانية.يخفف آلام النقرص والروماتيزم.غني بفيتامين سي وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد، والكحة.مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء.يحتوي على مواد مطهرة.يحافظ على مستوى الكوليسترول، وضغط الدم.منشط للهضم.فوائد البرتقال :يقي من السرطانخافض للكوليستروليخفض ضغط الدم المرتفع.مفيد للقلب والأوعية الدمويةمفيد للمفاصليقوي الجهاز المناعيمنع حصوات الكلىيساعد في فقدان الوزنمفيد للجلد.يخفف من الإمساكمفيد للعظام والاسنانفوائد القرفة:تقي من السرطانتنظم مستوى السكر في الدميحسن وظيفة الإدراكومضاد لالتهاب المفاصلمضاد للفطريات والبكترياتساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي ويساعد في الهضمتقوي جهاز المناعةفوائد القرنفل:يسكن آلام الأسنان يعالج مشاكل الهضموالحلقينقي الدميساعد في استقرار مستويات السكر بالدممفيد في نزلات البرد والجيوب الأنفية ويعالج السعال.فوائد التفاح:خفض نسبة الكوليسترولويسهل الهضميعالج الانيمياومفيد للبصريخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية.