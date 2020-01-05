مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

نصحت خبيرة التغذية سالي فؤاد، بمشروب شتوي صحي يساعد على التدفئة بشكل كبير وسريع في الشتاء، وذلك على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت سالي تفاصيل المشروب وفوائده وطريقة إعداده.
مكونات العصير الشتوي الصحي :
2 كوب عصير تفاح غير محلى
1/2 كوب عصير برتقال طازج
2كوب عصير كركدية غير محلي
عسل أبيض للتحلية أو سكر دايت
تفاح مقطع مكعبات صغيرة او برتقال
قرفة
قرنفل
طريقة تحضير المشروب الشتوي :
يوضع عصير التفاح والكركديه والقرفة والقرنفل ومكعبات التفاح على النار
يترك الخليط حتى الغليان
يضاف عصير البرتقال.
لتحلية المشروب يضاف العسل أو سكر الدايت.
يقدم المشروب في أكواب التقديم.
ملحوظات:
يفضل استخدام العصائر بدون سكر أو العصائر الطازجة
لا يترك المشروب ليغلي بعد إضافة العسل.
يمكن عمل الكركديه بالباكيتات الجاهزة.
فوائد الكركديه :
ينظم ضربات القلب
يحد من نمو الأورام السرطانية.
يخفف آلام النقرص والروماتيزم.
غني بفيتامين سي وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد، والكحة.
مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء.
يحتوي على مواد مطهرة.
يحافظ على مستوى الكوليسترول، وضغط الدم.
منشط للهضم.
فوائد البرتقال :
يقي من السرطان
خافض للكوليسترول
يخفض ضغط الدم المرتفع.
مفيد للقلب والأوعية الدموية
مفيد للمفاصل
يقوي الجهاز المناعي
منع حصوات الكلى
يساعد في فقدان الوزن
مفيد للجلد.
يخفف من الإمساك
مفيد للعظام والاسنان
فوائد القرفة:
تقي من السرطان
تنظم مستوى السكر في الدم
يحسن وظيفة الإدراك
ومضاد لالتهاب المفاصل
مضاد للفطريات والبكتريا
تساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي ويساعد في الهضم
تقوي جهاز المناعة
فوائد القرنفل:
يسكن آلام الأسنان يعالج مشاكل الهضم
والحلق
ينقي الدم
يساعد في استقرار مستويات السكر بالدم
مفيد في نزلات البرد والجيوب الأنفية ويعالج السعال.
فوائد التفاح:
خفض نسبة الكوليسترول
ويسهل الهضم
يعالج الانيميا
ومفيد للبصر
يخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية.
مكونات العصير الشتوي الصحي :
2 كوب عصير تفاح غير محلى
1/2 كوب عصير برتقال طازج
2كوب عصير كركدية غير محلي
عسل أبيض للتحلية أو سكر دايت
تفاح مقطع مكعبات صغيرة او برتقال
قرفة
قرنفل
طريقة تحضير المشروب الشتوي :
يوضع عصير التفاح والكركديه والقرفة والقرنفل ومكعبات التفاح على النار
يترك الخليط حتى الغليان
يضاف عصير البرتقال.
لتحلية المشروب يضاف العسل أو سكر الدايت.
يقدم المشروب في أكواب التقديم.
ملحوظات:
يفضل استخدام العصائر بدون سكر أو العصائر الطازجة
لا يترك المشروب ليغلي بعد إضافة العسل.
يمكن عمل الكركديه بالباكيتات الجاهزة.
فوائد الكركديه :
ينظم ضربات القلب
يحد من نمو الأورام السرطانية.
يخفف آلام النقرص والروماتيزم.
غني بفيتامين سي وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد، والكحة.
مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء.
يحتوي على مواد مطهرة.
يحافظ على مستوى الكوليسترول، وضغط الدم.
منشط للهضم.
فوائد البرتقال :
يقي من السرطان
خافض للكوليسترول
يخفض ضغط الدم المرتفع.
مفيد للقلب والأوعية الدموية
مفيد للمفاصل
يقوي الجهاز المناعي
منع حصوات الكلى
يساعد في فقدان الوزن
مفيد للجلد.
يخفف من الإمساك
مفيد للعظام والاسنان
فوائد القرفة:
تقي من السرطان
تنظم مستوى السكر في الدم
يحسن وظيفة الإدراك
ومضاد لالتهاب المفاصل
مضاد للفطريات والبكتريا
تساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي ويساعد في الهضم
تقوي جهاز المناعة
فوائد القرنفل:
يسكن آلام الأسنان يعالج مشاكل الهضم
والحلق
ينقي الدم
يساعد في استقرار مستويات السكر بالدم
مفيد في نزلات البرد والجيوب الأنفية ويعالج السعال.
فوائد التفاح:
خفض نسبة الكوليسترول
ويسهل الهضم
يعالج الانيميا
ومفيد للبصر
يخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية.
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