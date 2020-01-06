اخبار الحوادث | بائعة شاي تستعين بـ طليقها وعشيقها لقتل زوجها.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
مصرع معاون مباحث أخميم في حادث سير
أسفر حادث تصادم بدائرة مركز أخميم بسوهاج عن مصرع النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بائعة شاي و3 رجال.. استعانت بـ طليقها وعشيقها للتخلص من زوجها في الجيزة
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن التفاصيل الكاملة حول العثور على جثة سائق مقتول خنقًا، وملقى في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماشية في البطال.. اعترافات مثيرة لبائعة الشاي المتهمة بقتل زوجها بمساعدة طليقها وعشيقها فى الجيزة
أدلت المتهمة بقتل زوجها بالجيزة باعترافاتها أمام فرق المباحث، قائلة :"قال عليا كلام مش تمام، وإني ماشية في البطال انا وبنت طليقي الجزار".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية لانضمامه إلى جماعة إرهابية
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس «محمد القصاص»، نائب رئيس حزب مصر القوية، ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبل قداس عيد الميلاد.. أمن القليوبية يعزز التواجد بمحيط الكنائس.. صور
عززت أجهزة الأمن بالقليوبية، من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات على مستوى محافظة القليوبية؛ استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته فى مصرف بالبحيرة
قرر المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور حبس المتهم " عبد اللطيف إ. ش" 18 سنة عامل مقيم بعزبة عتمان التابعة لقرية فيشا بالمحمودية ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه " هادى. س.ر" ١٦ سنة مبيض محارة وإلقاء جثته بمصرف القرية بعد عقده النية والعزم على قتله بسبب معايرته واستفزازه بقيام عائلة المجنى عليه بقتل نجل عم المتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع زوجة أمين شرطة أثناء لعبها بسلاحه في الدقهلية
لقيت ربة منزل بعزبة داود التابعة لـ قرية برهمتوش بـ مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرعها إثر إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء امساكها بسلاح زوجها الذى يعمل أمين شرطة ما أدى إلى خروج طلقة منه استقرت برأسها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| الداخلية: ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 9 مليارات و410 ملايين جنيه خلال شهر
شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، العديد من الحملات من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول فيديو على الفيسبوك | الأمن يضبط أطراف مشاجرة طلاب الثانوية بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية، والذين ظهروا خلال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| إجراءات أمنية مشددة على وافدي كنائس الأقصر خلال أعياد الميلاد
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حالة الاستنفار القصوى والتمشيط المستمر بمحيط كنائس وأديرة المحافظة تزامنا باحتفالات أعياد الميلاد المجيد وقامت بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى الكنائس والأديرة إغلاقا جزئيا بالحواجز الحديدية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بـ 15 مايو
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم "أحمد .م" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بسرقة منقولات من أحد المواطنين عن طريق الإكراه باستخدام سلاح أبيض بمنطقة 15 مايو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا جدوى من ترميمه.. مجلس الدولة يؤيد إزالة عقار الغربية الخطير
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من القضاء الإداري ، والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغربية حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي ، لخطورته الداهمة علي الأرواح والممتلكات، ولا جدوى من ترميمه .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقف القطر.. أمين شرطة ينقذ حياة سيدة سقطت بين العجلات على رصيف ملوي
تمكن أمين شرطة بمركز ملوي جنوب المنيا من إنقاذ سيدة سقطت بين عجلات القطار ورصيف المحطة حيث قام أمين الشرطة بالإشارة إلى السائق وإيقافه لسرعة إنقاذ السيدة بمحطة سكة حديد ملوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ تقنية الخرائط .. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة | شلل مروري
يقدم "صدى البلد" خدمة لـ قائدي المركبات ومرتادي الطرق لتعريفهم بالطرق والمحاور التي تحمل الكثافات المرورية عن طريق صور خرائط من الأماكن الهامة بالقاهرة الكبري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمنزل سكني بشوارع طنطا.. صور
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية اليوم من السيطرة على اندلاع حريق هائل نشبت نيرانه بمنزل سكني بمنطقة ثروت التابعة لدائرة قسم ثان طنطا قبل امتداده للمنازل المجاورة بعدما تم الدفع ب٤ سيارات مطافئ لإخماد نيرانه دون وقوع خسائر في الأرواح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام لـ3 والمؤبد لـ5 وبراءة 9 في قتل 3 أشخاص بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة ٣ متهمين بالإعدام شنقًا، و ٥ متهمين بالسجن المؤبد وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، و براءة ٩ آخرين، في قضية قتل ٣ أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد خلافات الثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قاتل زوجته بالدقهلية يسلم نفسه للشرطة
قام مبلط سيراميك بتسليم نفسه لقسم شرطة أول المنصورة عقب قيامه بقتل زوجته طعنا بسكين عقب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام شنقًا لـ 6 متهمين لقتلهم شخصا والشروع في قتل آخر بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالإعدام شنقًا لـ ٦ متهمين" غيابيًا" في قضية قتل بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
مصرع معاون مباحث أخميم في حادث سير
أسفر حادث تصادم بدائرة مركز أخميم بسوهاج عن مصرع النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة أخميم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بائعة شاي و3 رجال.. استعانت بـ طليقها وعشيقها للتخلص من زوجها في الجيزة
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن التفاصيل الكاملة حول العثور على جثة سائق مقتول خنقًا، وملقى في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماشية في البطال.. اعترافات مثيرة لبائعة الشاي المتهمة بقتل زوجها بمساعدة طليقها وعشيقها فى الجيزة
أدلت المتهمة بقتل زوجها بالجيزة باعترافاتها أمام فرق المباحث، قائلة :"قال عليا كلام مش تمام، وإني ماشية في البطال انا وبنت طليقي الجزار".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية لانضمامه إلى جماعة إرهابية
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس «محمد القصاص»، نائب رئيس حزب مصر القوية، ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبل قداس عيد الميلاد.. أمن القليوبية يعزز التواجد بمحيط الكنائس.. صور
عززت أجهزة الأمن بالقليوبية، من تواجدها بمحيط الكنائس والمطرانيات على مستوى محافظة القليوبية؛ استعدادا لقداس عيد الميلاد المجيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته فى مصرف بالبحيرة
قرر المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور حبس المتهم " عبد اللطيف إ. ش" 18 سنة عامل مقيم بعزبة عتمان التابعة لقرية فيشا بالمحمودية ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه " هادى. س.ر" ١٦ سنة مبيض محارة وإلقاء جثته بمصرف القرية بعد عقده النية والعزم على قتله بسبب معايرته واستفزازه بقيام عائلة المجنى عليه بقتل نجل عم المتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع زوجة أمين شرطة أثناء لعبها بسلاحه في الدقهلية
لقيت ربة منزل بعزبة داود التابعة لـ قرية برهمتوش بـ مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرعها إثر إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء امساكها بسلاح زوجها الذى يعمل أمين شرطة ما أدى إلى خروج طلقة منه استقرت برأسها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| الداخلية: ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 9 مليارات و410 ملايين جنيه خلال شهر
شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، العديد من الحملات من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى (التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول فيديو على الفيسبوك | الأمن يضبط أطراف مشاجرة طلاب الثانوية بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية، والذين ظهروا خلال مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| إجراءات أمنية مشددة على وافدي كنائس الأقصر خلال أعياد الميلاد
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حالة الاستنفار القصوى والتمشيط المستمر بمحيط كنائس وأديرة المحافظة تزامنا باحتفالات أعياد الميلاد المجيد وقامت بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى الكنائس والأديرة إغلاقا جزئيا بالحواجز الحديدية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بـ 15 مايو
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم "أحمد .م" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بسرقة منقولات من أحد المواطنين عن طريق الإكراه باستخدام سلاح أبيض بمنطقة 15 مايو.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لا جدوى من ترميمه.. مجلس الدولة يؤيد إزالة عقار الغربية الخطير
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من القضاء الإداري ، والمتضمن إزالة عقار بمحافظة الغربية حتي سطح الأرض ، مع الإخلاء النهائي من شاغليه تحت إشراف هندسي ، لخطورته الداهمة علي الأرواح والممتلكات، ولا جدوى من ترميمه .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقف القطر.. أمين شرطة ينقذ حياة سيدة سقطت بين العجلات على رصيف ملوي
تمكن أمين شرطة بمركز ملوي جنوب المنيا من إنقاذ سيدة سقطت بين عجلات القطار ورصيف المحطة حيث قام أمين الشرطة بالإشارة إلى السائق وإيقافه لسرعة إنقاذ السيدة بمحطة سكة حديد ملوى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ تقنية الخرائط .. أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة | شلل مروري
يقدم "صدى البلد" خدمة لـ قائدي المركبات ومرتادي الطرق لتعريفهم بالطرق والمحاور التي تحمل الكثافات المرورية عن طريق صور خرائط من الأماكن الهامة بالقاهرة الكبري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمنزل سكني بشوارع طنطا.. صور
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية اليوم من السيطرة على اندلاع حريق هائل نشبت نيرانه بمنزل سكني بمنطقة ثروت التابعة لدائرة قسم ثان طنطا قبل امتداده للمنازل المجاورة بعدما تم الدفع ب٤ سيارات مطافئ لإخماد نيرانه دون وقوع خسائر في الأرواح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام لـ3 والمؤبد لـ5 وبراءة 9 في قتل 3 أشخاص بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة ٣ متهمين بالإعدام شنقًا، و ٥ متهمين بالسجن المؤبد وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، و براءة ٩ آخرين، في قضية قتل ٣ أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد خلافات الثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قاتل زوجته بالدقهلية يسلم نفسه للشرطة
قام مبلط سيراميك بتسليم نفسه لقسم شرطة أول المنصورة عقب قيامه بقتل زوجته طعنا بسكين عقب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام شنقًا لـ 6 متهمين لقتلهم شخصا والشروع في قتل آخر بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالإعدام شنقًا لـ ٦ متهمين" غيابيًا" في قضية قتل بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمركز أبوتشت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.