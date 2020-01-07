هل كان لآدم زوجة أخرى قبل خلق السيدة حواء

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول: "هل كان لسيدنا آدم زوجة أخرى قبل خلق السيدة حواء".





أجاب جمعة، خلال إحدى حلقاته التلفزيونية، أن هذه القصة غير حقيقية مجرد أسطورة بابلية فهذا الكلام ليس موجودا في التوراة ولا في المصادر المعتمدة عند اليهود، لكن في كتب القبالة اليهودية توجد تلك الأسطورة.





وقال جمعة إنه قرأ في إحدى المصادر الإنجليزية أن هذا من عقائد المسلمين، وهذا "عبط في عبط شغل حشاشين".





وأكد جمعة أن هذا الأمر لا وجود له إطلاقًا في المصادر الإسلامية، لكن عندما يدخل أحد إلى الإنترنت ويجد تلك القصص والكلمات فتجد غير العرب والمسلمين تكون لديهم ثقة عمياء أن هذا الكلام موجود بالفعل عند المسلمين، "فتجد رجل مسلم محترم يردد العبارة التي رآها في النت وهو لا يعرف تلك الحكاية ولا يعرف أنها ترجمت خطأ ولا أنها ليست موجودة في المصادر الإسلامية".



