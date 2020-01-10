بوب مارلي الشرق.. محمد منير حدوتة مصرية من النوبة إلى العالمية

يواصل موقع "صدى البلد"، سلسلة عرضها الجديد "عظماء ومشاهير من بلدنا"، بإلقاء الضوء على بعض الشخصيات البارزة والأسماء اللامعة فى سماء النجومية من أبناء محافظة أسوان.



واليوم نلقى الضوء على أبرز ملوك الغناء فى العالم والوطن العربى وهو الكينج " محمد منير " الذى يعتبر حالة فنية خاصة حيث قدم سلسلة متنوعة من الأغانى عن كل أنواع الحب سواء العاطفى أو الوطنى أو حتى حب النفس، ولكن بلغة مختلفة، على مستوى الكلمة واللحن، والتناول مما جعله يغرد وحيدًا فى سماء الأغنية العربية.



وفى نبذة سريعة عن حياة الكينج نجد أنه هو محمد منير محمد أبا يزيد جبريل متولى المولود فى 10 أكتوبر 1954 ، بمنطقة منشية النوبة بمدينة أسوان ، ولقب بالكينج ، ومنذ الصغر وهو يغني لرفاقه فى الجيش فقد تخرج منير من الثانوية العامة، ودخل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وتخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، حاول فى تلك الأثناء، أن يصل صوته إلى الدائرة النوبية المحيطة به، فاستمع له زكى مراد النوبى، ثم وصل صوته إلى أحمد منير الذى ظل يدربه على ألحان أغنياته، وأغنيات أخرى، نوبية وغير نوبية ، وذلك من خلال أخيه الأكبر فاروق، الذى كان يتمتع بصوت جميل، ولكنه رأى أن يدعم أخيه محمد ويعرفه بأساتذة الموسيقى .



وجاءت البداية الإحترافية لمحمد منير فى بدايته الفنية مع الموسيقار هانى شنودة وفرقة المصريين، لتنضم تلك المجموعة إلى مجموعة منير الأصيلة، الفنان أحمد منيب والشاعر عبد الرحيم منصور ، وقدما سويا أول الألبومات، ولكن لم يلق النجاح المطلوب، ولكن في الألبومات التالية كان النجاح حليفهم.



أما عن إتجاهه الفنى فكان من السهل مع الموهبة التى يمتلكها محمد منير ، وثقل المجموعة التى ينتمى إليها، أن يصعد سريعا إلى سلم الشهرة والغناء، ولكنه رفض تقديم أى تنازلات خاصة بما يغنيه، فأصر على تقديم مشروعه الفنى، وبالفعل قدم أول ألبوماته "علومنى عنيك" الذى خرج للنور عام 1977 ،ثم قدم عام 1981 ألبوم "شبابيك" الذى حقق مبيعات هائلة وفى هذا الألبوم انضم إلى فريق العمل الموسيقار يحيى خليل بفرقته التى تولت توزيع الألبوم بالكامل ليكون محمد منير هو أول مطرب عربي يقدم موسيقى الجاز، وقد صنف ألبوم "شبابيك" بعد ذلك بسنوات من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية فى القرن العشرين.



ومن أبرز ألبومات محمد منير ( بنتولد 1978 ، وعلموني عنيكي 1977 ، وشبابيك 1981 ، وأتكلمي 1983 ، وبريء 1986 ، ووسط الدايرة 1987 ، وشوكولاتة 1989 ، ويا إسكندرية 1990 ، ومشوار 1991 ، وأسامينا 1991 ، والطول واللون والحرية 1992 ، والليلة يا سمرة 1993 ، وأفتح قلبك 1994 ، وممكن 1995 ، ومن أول لمسة 1996 ، والفرحة 1999 ، وفي عشق البنات 2000 ، وأنا قلبي مساكن شعبية 2001 ، والأرض..السلام 2002 ، وأحمر شفايف 2003 ، وحواديت 2004 ، وإمبارح كان عمري عشرين 2005 ، وطعم البيوت 2008 ، ورباعيات في حب الله 2009 ، ويا أهل العرب والطرب 2012 ، وأغنيات مسلسله "المغنى" 2016 ، وغيرها الكثير من الألبومات الغنائية الرائعة ) .



أما عن أعماله الفنية فقد كان أول ظهور للكينج محمد منير على شاشة السينما، من خلال المخرج الراحل يوسف شاهين، في فيلم "حدوتة مصرية" حيث عرف نور الشريف عليه، وبعدها اشترك معه في فيلم "اليوم السادس" ثم قدم دورا في فيلم "يوم حلو ويوم مر" ، كما شارك في أفلام ليه يا هرم واشتباه وشباب على كف عفريت ودنيا وحكايات الغريب .



أما عن أعماله الدرامية فكانت جمهورية زفتى وعلى عليوة والمغنى ، ومن مسرحياته، الملك هو الملك وملك الشحاتين ومساء الخير يا مصر ، كما شارك بصوته فقط في مسلسل بكار حيث غنى المقدمة والنهاية لأشهر الأعمال الكرتونية المصرية .



وبالنسبة للألقاب التى لقب بها منير فقد أطلق عليه صوت مصر وابن النيل وحدوتة مصرية ومطرب الثورة و بوب مارلى الشرق، أما لقب الملك أو الكينج فحصل عليه بعد أدائه لمسرحية الملك هو الملك و إصداره لألبوم يحمل نفس الاسم ويضم أغنياته التى غناها خلال هذه المسرحية السياسية.