الأولى في مصر .. 10 معلومات لا تعرفها عن مدرسة هويتنا



شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ويسرى سالم رئيس هيئة الابنية التعليمية وداليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة هويتنا.



ونرصد أبرز المعلومات عن المدرسة الجديدة :

1-بتكلفة مالية تقدر بــ 100 مليون جنيه

2-أول مدرسة رسمية مستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

3-تأتي في إطار التعاون مع اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات "من عشوائية إلى عيشة وهوية"

4-أول مدرسة رسمية مستدامة بين محافظة القاهرة

5-تعمل على تفعيل مفهوم التنمية المستدامة في العملية التعليمية

6-تهدف المدرسة إلى بناء الشخصية المصرية التي ترسخ القيم والأخلاق والتعليم والهوية المصرية

7-تقع مدرسة هويتنا في شارع رايل بمنطقة عين حلوان

8-وفرت محافظة القاهرة 5 أفدنة في عين حلوان لبنائها

9-تتيح فرص عادلة للطفل المصري للحصول على تعليم عالي الجودة كحق مكتسب بصرف النظر عن واقعة الاقتصادي والمجتمعي

10-إطلاق مدرسة هويتنا بتفعيل دور المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة.