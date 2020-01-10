دفء وطبيعة خلابة في أحضان النيل .. أسوان قبلة سياحية شتوية لا تقاوم

لا تزال عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والمشتى العالمى وعروس الجنوب محافظة أسوان تستقبل ضيوفها وزائريها من مختلف جنسيات العالم خلال الموسم السياحى الحالى الذى يشهد طفرة غير مسبوقة فى زيادة نسبة الإقبال .



وقد رصدت " صدى البلد " قيام الأفواج السياحية المختلفة بزيارة المعالم والمناطق والمزارات السياحية والأثرية للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التى تتجسد واقعًا ملموسًا على هذه الأثار الخالدة .



فقد قام أمس الخميس نحو 2500 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات بزيارة لمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية .



ومن جانبه قال خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان بأن الأفواج السياحية وصلت إلى مدينة أبو سمبل ثم زارت معبدى رمسيس الثانى نفرتارى ، وأن الأفواج السياحية التى الزائرة لعاصمة الشباب الإفريقى حاليًا من مختلف جنسيات العالم، ومعظمهم ألمان وفرنسيون وأسبان.



وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن الموسم السياحى الحالى مبشر ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال الآونة الأخيرة، فى ظل ما تتمتع به أسوان من مشتى عالمى ومقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات .



وأضاف بأن أسوان تمثل المشتى العالمي لما تمتاز به من طقس جاف وطبيعة خلابة لا مثيل لها وسط الجزر النيلية والمحميات الطبيعية الفريدة على صفحة نهر النيل الخالد.



وتأتى زيارة الرحلات السياحية للتجول والإستمتاع بمعابد فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو أسوان، بجانب زيارة السد العالى والحديقة النباتية والمسلة الناقصة والسوق السياحية، بجانب قرية غرب سهيل النموذجية فى السياحة البيئية والترفيهية، ثم السفر إلى المدن السياحية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.



وأعرب خيرى محمد عن إمنياته بأن يستمر الموسم السياحي الحالى زيادة في أعداد حجوزات الشركات السياحية المختلفة، مؤكدًا أن زيارة الشخصيات البارزة لمصر دائمًا تمثل فاتحة خير ورسالة مهمة بأن مصر آمنة وللتأكيد على مدى الأمان والاستقرار الذى تنعم به مصرنا الحبيبة حاليًا لنجذب الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم ومن جميع الجنسيات ، وهو ما تجسد فى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على أرض جوهرة النيل الساحرة ، وحضره كوكبة من الزعماء والرؤساء والقادة بدول العالم المختلفة ليكونوا بمثابة سفراء للترويج بحالة الأمن والأمان و الاستقرار التى تشهدها مصرنا الحبيبة فى الفترة الحالية .



يذكر أن أسوان تعتبر منذ أقدم العصور والعهود والسنين قبلة للسياحة العالمية ومقصدًا لصناع الأعمال الدرامية والسينمائية لإنتاج المسلسلات والأفلام والذين يحرصون منذ أفلام الأبيض والأسود على استغلال الطبيعة الساحرة التي حباها الله لمحافظة أسوان لتكون جزءًا من أعمالهم الفنية.



كما أن أسوان تعتبر أيضًا مصدر عشق لكثيرين سواء فى مصر أو خارجها لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة والطقس الجاف والجزر النيلية والمحميات الطبيعية وصفاء ونقاء مياه النيل، فهو ما تتميز بها محافظة أسوان، فهذه المكونات الطبيعية تجذب الزائرين من مختلف بقاع العالم ومحافظات مصر، خاصة فى ظل تنوع المقومات السياحية من سياحة أثرية وثقافية وعلاجية وبيئية وترفيهية وسفارى وصيد، فضلًا عن سياحة الجزر النيلية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر تقدمت فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بتحقيقها أعلى رابع معدل نمو بالسفر، وذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة .