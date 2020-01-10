مدن المستقبل فى مصر.. باستثمارات 2 مليار جنيه 20 معلومة عن مدينة أسوان الجديدة الواعدة عمرانيا واستثماريا..صور

الاهتمام بتوفير سكن مناسب للشباب يعتبر من أهم أولويات العمل الذى تسعى إليه الدولة والحكومة ضمن اتجاهاتها لتنمية الصحراء وتعميرها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة للجيل الحالى ولأجيال المستقبل لتكون نواة لاستيعاب الكثافة السكانية فى المدن القائمة بالفعل كان من أبرز أولويات واهتمامات العمل التى تم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأربع الماضية .





وفى هذا الصدد تلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز المجتمعات العمرانية الجديدة التى أقيمت وتستكمل مسيرتها التنموية فى طفرة غير مسبوقة على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إنها مدينة أسوان الجديدة.





فقد كان هناك إنجاز كبير لم تشهده أرض الكنانة من قبل ، والذى جاء ليتحقق حلم الشباب بإنشاء مدن جديدة تعد باكورة ونواة حقيقية لمجتمع عمرانى متطور وراقى لما تمتلكه من مقومات فى الأعمال الإنشائية، وخدمات حضارية وجمالية منقطعة النظير.





فمدينة أسوان الجديدة بلغ إجمالى الاستثمارات بها حتى الآن نحو 2 مليار جنيه وهى تمثل بانوراما جمالية ومعمارية واستثمارية لوقوعها فى منطقة مطلة على نهر النيل على بعد أمتار من كوبري أسوان، وتتوافق مع كل معايير البيئة لتكون مدينة واعدة تفى باحتياجات المواطنين .





المدينة مصممة لاستيعاب 210 آلاف نسمة، بجانب أنها ستضم منشآت سياحية ورياضية وصحية تتلاءم مع تاريخ أسوان كمهد للحضارات القديمة والمعاصرة.





ومنذ أيام خلال نهاية العام الماضى شهدت مدينة أسوان الجديدة إفتتاح أول ملاهى للألعاب المائية "أكوا بارك" على مساحة 5 أفدنة ، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة ، كما سيتم إنشاء فندق سياحى، ومول تجارى لخدمة أهالى مدينة أسوان الجديدة بالقرب من "الأكوابارك".





ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة على أن المدينة ستشهد خلال منتصف العام الحالى 2020 حزمة من الإفتتاحات لمشروعات خدمية بالمدينة منها إستكمال عمارات الإسكان الإجتماعى المرحلة الثالثة ، ومجمع المصالح الحكومية ، ونادى أسوان الجديدة الرياضى .





وأشار أحمد رشاد إلى أن إستثمارات المدينة قبل عام 2014 كانت نحو 700 مليون ، بينما تخطت الإستثمارات خلال الخمس سنوات الأخيرة حاجز الـ2 مليار وربع المليار جنيه ، وهو ما ينعكس على حجم العمل فى المدينة وثقة الحكومة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة.





وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مشروع الإسكان الإجتماعى أصبح علامة مميزة بالمدينة، فهناك 6720 وحدة سكنية بالمدينة ما بين وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وأخرى جارى تنفيذها خلال الوقت الحالى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية تقريبًا وجارى العمل فى 2220 وحدة سكنية أخرى، وتم تنفيذ 1840 وحدة بـ92 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحيين الثانى والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين.





وبالتوازى مع ذلك تشهد مدينة أسوان الجديدة إستكمال مشروع الشريط النهرى السياحى الجديد بالمنطقة المطلة على نهر النيل مباشرة ، ويشمل عدد من المشروعات بمثابة نقلة حضارية لمحافظة أسوان حيث أنه يتم حاليًا تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمنطقة الشريط النهرى السياحى، والذى تبلغ مساحته 1050 فدانًا، ومساحة المرحلة التنفيذية الأولى منه 181 فدانًا، وتضم المنطقة المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، وتم تخصيصهما لإحدى شركات الاستثمار العقارى، كما تضم الحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الأولى والثانية، ومنطقة الاستراحة، وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من تنفيذ الفيلات كاملة التشطيب بالشريط النهرى السياحى على أعلى مستوى .





وجارى التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة والهيئة العامة للإستثمار والتى يشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للإسراع بالبدء فى إنشاء المنطقة الحرة بأسوان فى أقرب وقت لتحقيق الإستفادة المثلى منها والإيجابيات العديدة التى ستتحقق فور إنشاؤها والتى ستعود بالخير بالتأكيد على أهالى المحافظة وخاصة أنها ستقام على مساحة 187 فدان تهدف إلى جذب 160 مشروع بإستثمارات تتجاوز 2,1 مليار دولار وسوف تساهم فى توفر 15 ألف فرصة عمل .





ومدينة أسوان الجديدة الواعدة صدر قرار بإنشائها عام ١٩٩٩، وتستمر حركة وعجلة العمران فيها والتى تجرى بشكل سريع ، فيما أن المنطقة الحرة غرب المدينة ونص قرار مجلس الوزراء على أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها لتضم حد بحرى منكسر بطول إجمالى 1065م.ط ، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربى إلى محطة معالجة الصرف الصحى غرب مدينة أسوان الجديدة .



