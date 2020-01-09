أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو.. 9 لاعبين مستبعدون من قائمة فريق الكرة أمام زيسكو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 9 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك التحدث عن تدعيمات الفريق خلال يناير الحالي.كشف مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك على تساوى كل حظوظ الفرق فى المجموعة الأفريقية الحالية.أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على زي فريق زيسكو يونايتد الذي سيرتديه خلال مواجهة الزمالك المقبلة.تقرر أن يرتدي فريق الزمالك زيه الأساسي في لقائه أمام زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي المقررة غدا باستاد السلام، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر .. كما يرتدي فريق زيسكو الزي البرتقالي وحارس المرمى الزي الازرق.أرسل نادي الوداد المغربي البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك .استبعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعض اللاعبين من مواجهة زيسكو يونايتد المقبلة.