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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو.. 9 لاعبين مستبعدون من قائمة فريق الكرة أمام زيسكو

الخميس 09/يناير/2020 - 11:22 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 9 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:

كارتيرون يتحدث عن إمكانية ضم كابونجو كاسونجو إلى قائمة الزمالك.

حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك التحدث عن تدعيمات الفريق خلال يناير الحالي.

مصطفى فتحي يتحدث عن مباراة زيسكو وحظوظ الزمالك في المباراة

كشف مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك على تساوى كل حظوظ الفرق فى المجموعة الأفريقية الحالية.

تعديل في زي زيسكو يونايتد قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على زي فريق زيسكو يونايتد الذي سيرتديه خلال مواجهة الزمالك المقبلة.

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه زيسكو الزامبي بالزي الرسمي

تقرر أن يرتدي فريق الزمالك زيه الأساسي في لقائه أمام زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي المقررة غدا باستاد السلام، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر .. كما يرتدي فريق زيسكو الزي البرتقالي وحارس المرمى الزي الازرق.


الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو مهاجم الزمالك

أرسل نادي الوداد المغربي البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك .

بالأسماء.. المستبعدون الـ 9 من مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

استبعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعض اللاعبين من مواجهة زيسكو يونايتد المقبلة.

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