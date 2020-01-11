AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير.. جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة.. جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر

السبت 11/يناير/2020 - 08:42 ص
حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

شاهد .. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير
قال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تماثيل الكباش وصلت إلى المكان المجاور لميدان التحرير لبدء أعمال الترميم الخاصة بها، وأيضا لحين الانتهاء من إعداد الميدان وإعادة ترميم المسلة التى ستتواجد إلى جانبهم بالميدان.

جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها معتادة على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، مضيفة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شيء بالنسبالي طبيعى".

جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر.. فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إنه يعمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويعمل أيضا في كندا، مشيرا إلى أنه يجري 80 حالة زراعة رئة سنويا.

مطبق في السعودية منذ 1998.. طبيب يطالب بتفعيل زراعة الرئة في مصر من المتوفين| فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إن هناك تقنينا لإجراء زراعة الرئة، الأولى من المتوفى، والثانية من متبرع حي.

صلاح رشوان: مشروع الجلالة يوفر 40 ألف فرصة عمل.. فيديو
قال المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري ضمن مشروع مدينة الجلالة، إن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.

مهندس بـ هضبة الجلالة: كمية الحفر والردم تعادل 4 أضعاف المستخرجة من السد العالي
أكد المهندس مجدى إبراهيم، أن مشروع هضبة الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر.. فيديو

مطبق في السعودية منذ 1998.. طبيب يطالب بتفعيل زراعة الرئة في مصر من المتوفين| فيديو

ترشيحاتنا

عاجل.. مراسم تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد

البلاط السلطاني في عمان يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

لا يصليها الكثيرون في الشتاء.. ركعتان أوصى بهما رسول الله كل ليلة

اللقطات الأولى لتشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد.. شاهد

خارج الملعب.. كواليس مباراة الزمالك وزيسكو وتصريحات نارية لـ مرتضى منصور

انا رومانسية .. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها