أخبار التوك شو.. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير.. جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة.. جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر

نشر موقع "صدى البلد" أمس، الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
شاهد .. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير
قال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تماثيل الكباش وصلت إلى المكان المجاور لميدان التحرير لبدء أعمال الترميم الخاصة بها، وأيضا لحين الانتهاء من إعداد الميدان وإعادة ترميم المسلة التى ستتواجد إلى جانبهم بالميدان.
جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها معتادة على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، مضيفة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شيء بالنسبالي طبيعى".
جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر.. فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إنه يعمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويعمل أيضا في كندا، مشيرا إلى أنه يجري 80 حالة زراعة رئة سنويا.
مطبق في السعودية منذ 1998.. طبيب يطالب بتفعيل زراعة الرئة في مصر من المتوفين| فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إن هناك تقنينا لإجراء زراعة الرئة، الأولى من المتوفى، والثانية من متبرع حي.
صلاح رشوان: مشروع الجلالة يوفر 40 ألف فرصة عمل.. فيديو
قال المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري ضمن مشروع مدينة الجلالة، إن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.
مهندس بـ هضبة الجلالة: كمية الحفر والردم تعادل 4 أضعاف المستخرجة من السد العالي
أكد المهندس مجدى إبراهيم، أن مشروع هضبة الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.
شاهد .. وصول كباش معبد الأقصر إلى ميدان التحرير
قال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تماثيل الكباش وصلت إلى المكان المجاور لميدان التحرير لبدء أعمال الترميم الخاصة بها، وأيضا لحين الانتهاء من إعداد الميدان وإعادة ترميم المسلة التى ستتواجد إلى جانبهم بالميدان.
جميلة عوض: القرآن الكريم ساعدني في إجادة اللغة
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها معتادة على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، مضيفة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شيء بالنسبالي طبيعى".
جامعة عين شمس تطلق أول برنامج زراعة رئة في مصر.. فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إنه يعمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويعمل أيضا في كندا، مشيرا إلى أنه يجري 80 حالة زراعة رئة سنويا.
مطبق في السعودية منذ 1998.. طبيب يطالب بتفعيل زراعة الرئة في مصر من المتوفين| فيديو
قال الدكتور محمد حسين، الطبيب المصري رائد جراحات الرئة بالخليج، إن هناك تقنينا لإجراء زراعة الرئة، الأولى من المتوفى، والثانية من متبرع حي.
صلاح رشوان: مشروع الجلالة يوفر 40 ألف فرصة عمل.. فيديو
قال المهندس صلاح رشوان، مدير المكتب الاستشاري ضمن مشروع مدينة الجلالة، إن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.
مهندس بـ هضبة الجلالة: كمية الحفر والردم تعادل 4 أضعاف المستخرجة من السد العالي
أكد المهندس مجدى إبراهيم، أن مشروع هضبة الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.