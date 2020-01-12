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برلمان

مستقبل وطن يكرم الأفضل علميا لعام 2019 .. تعرف عليهم

الأحد 12/يناير/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..عدسة :أبانوب نبيل
كرم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، الأفضل علميا، بعام 2019.

وحصل على جوائز الأفضل علميا، الدكتور جمال سرور، والدكتور نجيب عبد الباسط، الحاصلين على جائزة النيل، ومحمود محمد بيومي الأول على الثانوية العامة، والطالب حسام محمد محمود، الأول مكرر، على الثانوية العامة، والطالب عبد الله محمد جابر قدري، الأول مكرر على الثانوية العامة.

وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019.

ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى و والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

َحضر كل من وزيرا التعليم العالي خالد عبد الغفار، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.
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