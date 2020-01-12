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أخبار العالم

سلطان عمان الجديد يستقبل ساركوزي بقصر العلم العامر

الأحد 12/يناير/2020 - 09:08 ص
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
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محمود نوفل
يستقبل اليوم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان ، بقصر العلم العامر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وكان قد أدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق، أمس السبت، اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطانًا لعمان خلفًا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانًا للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".

وعقد مجلس عُمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وكان قد أكد السلطان، هيثم بن طارق، المضي قدمًا على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

إلى ذلك، أكد تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، مشددًا على دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.

وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.
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