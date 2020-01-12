طقس الخليج.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 1.3 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 06:15 صباحًا.



وكانت المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، قد أعلن عن هطول الأمطار على بعض المناطق في البلاد بأرقام قياسية لم تسجلها الإمارات منذ ما يقرب من 24 عاما، حيث بلغت كمية الأمطار خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.



ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية نقلا عن المركز، فإن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق الدولة، خاصة المناطق الشرقية، فسجلت في منطقة دمثة القريبة من العين 171 ملم، و168.2 في مزيد و153 ملم في الفوعة، و133.6 ملم في فلج المعلا و131.6 في جميرا، و126 ملم في الشعيبية وسويحان والشويب و123.6 في العراد و120 ملم في الفقع والفرفار و114.6 ملم في ركنة ورزين.



وحذر المركز من الانزلاقات على الطرق، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.



واستمر هطول الأمطار على الإمارات أمس، السبت، وأمس الأول، الجمعة، على معظم الأنحاء في البلاد، مع جريان السيول وامتلاء عدد من السدود.



وشهدت بعض المناطق في المملكة ظهور البرق في سماء الإمارات، وهو ما نشره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على "إنستجرام".