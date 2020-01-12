اتولدت من جديد فى مصر.. لميس سلامة: حساب فتاة أجنبية على انستجرام جذبني للتعرف عليه

عرضت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة برنامج "صباح البلد"، في فقرة السوشيال ميديا، فتاة أجنبية من المغرمين بحب مصر والمنبهرين بالحضارة المصرية العريقة.



قالت لميس سلامة، ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد إن الفتاة الإنجليزية قامت بعمل حساب لها على انستجرام جذبنا للتعرف عليها، لافتة إلى أن الحساب الخاص بها على انستجرام يسمى "اتولدت من جديد فى مصر".



وأضافت لميس سلامة: "أى حد يتمنى يعيش فى مصر العمر كله.. كل صور الفتاة الإنجليزية على هذا الحساب يدل على مدى حبها وعشقها لمصر فهى اختارت مصر أن تكون وطنًا لها معبرة عن ذلك الحب فى صورها لكل الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة".



وأوضحت لميس سلامة، أن الفتاة الإنجليزية مارست كل طقوس المصريين فى التنقل بوسائل المواصلات العامة منها المترو الذي وصفته بأنه من أضمن وأسرع الوسائل المستخدمة فى مصر.



ودعت الإعلامية لميس سلامة، إلى متابعة حساب تلك الفتاة على انستجرام ومشاركة صورها فى جميع أنحاء العالم ليتعرف العالم على جمال مصر.