دورات تدريبية للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

سادت حالة من الاستياء بين مزارعي الوادي الجديد بسبب انتشار سوسة النخيل الحمراء بين المزارع, وظهرت السوسة هذه المرة بطريقة مرعبة ,الأمر الذي أدي إلى قلق المزارعين وأصبحت تهدد أكثر من 3 ملايين نخلة على مساحة 100 ألف فدان، تمثل ثلث المساحة المزروعة في المحافظة، وتمثل مصدر دخل لنحو 90% من المواطنين في المنطقة.



يقول حمدي حسن أحد مزارعي النخيل , إن المزارعين تقدموا بالعديد من المذكرات, فضلا عن الاستغاثات الموجهة عن طريق الاذاعه ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة للمسؤلين للتدخل لمواجهة خطر السوسة والذي انتشر في المزارع .



وكانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن دعم الوزارة للمديرية بمبلغ 600 ألف جنيه، لشراء مبيدات و10 أجهزة حقن مبيد لمواجهة حشرة سوسة النخيل الحمراء بعد تعدد شكاوى المزارعين .



وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمبلغ 600 ألف جنيه على أن يتحمل أصحاب المزارع 50 ٪ من تكلفة المكافحة وذلك لتخفيف العبء على المزارعين، مع التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لحماية هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الإنتاجية والنهوض بزراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.



وأوضح المرسى، أن إدارات المكافحة بالإدارات الزراعية تواصل مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الحقول ومزارع النخيل التي تظهر بها السوسة الحمراء، حيث قامت فرق المكافحة بعلاج ورش نخيل مصاب وعلاجه بمنطقة الخارجة 1، ومنطقة السديرة التى ظهرت بها الإصابة بالسوسة الحمراء لدى أكثر من مزارع.



وقال إن القطاع الزراعي يواصل تنفيذ سلسلة ندوات للتعريف بطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق المختلفة ومدى خطورتها على أشجار النخيل ، وتم تنظيم ندوة موسعة عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز باريس بحضور العديد من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين، وذلك لنشر الوعي بكيفية المكافحة والوقاية وتساهم أيضا فى تغير عادات المزارع في التقليم الجائر وعدم إتباع إرشادات المرشد الزراعي.



وأضاف أن حشرة سوسة النخيل لها عدة أطوار ودورة حياه وأماكن تضع بها أنثي سوسة النخيل بيضها، بجانب أسباب تؤدي للإصابة مثل طرق الري الخاطئة والتي تجعل الجذع عرضة للإصابة، وكذلك التقليم الجائر وأثره على جذب الحشرة، واستخدام الأسمدة بالمعدلات المناسبة حتى لا تؤدي لنتيجة عكسية، وهناك طرقًا للوقاية وطرق مختلفة لمكافحة سوسة النخيل والحقن تحت ضغط والحقن اليدوي وحققوا فاعلية في القضاء علي السوسة، علاوة على المصائد الفرمونية في المكافحة والاستدلال والكشف عن سوسة النخيل في أطوارها المختلفة.



وأوضح أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تلقي من الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا حول نشاط الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مركز الداخلة.



وقال عبدالمجيد انه خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى تم إعداد وتنفيذ عدد 24 دورة تدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين تم تدريبهم على تنفيذ عملية مكافحة سوسة النخيل الحمراء بطريقة سليمة وكذلك العمليات البستانية الجيدة لما لها دور فى الحد من الاصابة وان التدريب تم بواسطة باحثين من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزى للنخيل والإدارة المركزية لمكافحة الآفات .



وقال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل ان من انجازات الحملة عمل اول دورة تدريبية لتدريب النخالين وتم تدريب 40 نخال في واحة الداخلة وان النخالين تم تدريبهم نظريا وعمليا على العمليات البستانية وعمليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء وافات الثمار والمخازن وطرق الجمع والحصاد بطريقة صحيحة.