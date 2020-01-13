AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ مكونات فى منزلك.. أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:31 ص
وصفات تفتيح البشرة
وصفات تفتيح البشرة
Advertisements
نهى هجرس
تحتاج العديد من الفتيات إلى افضل الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة، التى لا تسبب أى آثار جانبية بعد ذلك.

ووفقا لموقع "boldsky" إليك أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.


مكونات ماسك الطماطم :
1 حبة طماطم صغيرة
1 ملعقة سكر

خطوات تحضير ماسك الطماطم:

نقوم بهرس الطماطم ثم خلطها مع السكر
نضع ماسك الطماطم على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق
نغسل الوجه بالماء الفاتر
نقوم بعمل ماسك الطماطم مرتين أسبوعيًا
يساعد ماسك الطماطم على تقشير البشرة وتعزيز الدورة الدموية بها

مكونات وصفة اللوز:
5 حبات لوز
2 ملعقة كبيرة لبن

خطوات تحضير وصفة اللوز:
نقوم بنقع حبات اللوز لمدة 12 ساعة في ماء
نطحن اللوز ثم نخلطه مع اللبن
نضع ماسك اللوز على الوجه لمدة ربع ساعة
نغسل الوجه بالماء الفاتر
نقوم بعمل ماسك اللوز ثلاث مرات أسبوعيًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دقيقتين.. احصلي على بشرة ناعمة بمكونات من مطبخك

سهلة وغير مكلفة.. 3 حيل تقضى على تساقط الشعر للأبد

ماسك العسل والكركم لتفتيح ونضارة البشرة

في موسمها حاليا.. فاكهة طبيعية تغنيك عن المكياج

لو إيدك شققت.. 3 وصفات تخلصك من جفاف اليد في فصل الشتاء

بـ خطوتين.. احصلي على وجه فاتح ومشرق في 3 دقائق

ترشيحاتنا

أخبار الفن | العسيلى مع زوجته فى المالديف.. 40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق

حل سياسي للأزمة.. السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في الشأن الليبي

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2020

الترجي يهدد بتحطيم رقم قياسي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

المستشار أحمد الزند وخالد بيبو وفيفي عبده في عزاء والد إيهاب توفيق.. صور

حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد