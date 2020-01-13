بـ مكونات فى منزلك.. أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة

تحتاج العديد من الفتيات إلى افضل الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة، التى لا تسبب أى آثار جانبية بعد ذلك.



ووفقا لموقع "boldsky" إليك أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.





مكونات ماسك الطماطم :

1 حبة طماطم صغيرة

1 ملعقة سكر



خطوات تحضير ماسك الطماطم:



نقوم بهرس الطماطم ثم خلطها مع السكر

نضع ماسك الطماطم على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق

نغسل الوجه بالماء الفاتر

نقوم بعمل ماسك الطماطم مرتين أسبوعيًا

يساعد ماسك الطماطم على تقشير البشرة وتعزيز الدورة الدموية بها



مكونات وصفة اللوز:

5 حبات لوز

2 ملعقة كبيرة لبن



خطوات تحضير وصفة اللوز:

نقوم بنقع حبات اللوز لمدة 12 ساعة في ماء

نطحن اللوز ثم نخلطه مع اللبن

نضع ماسك اللوز على الوجه لمدة ربع ساعة

نغسل الوجه بالماء الفاتر

نقوم بعمل ماسك اللوز ثلاث مرات أسبوعيًا