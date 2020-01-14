اخبار الحوادث.. زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

بسبب الشك والخيانة.. موظف يحرق سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر

أشعل موظف النيران في سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر بعد شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





العشق الممنوع.. الزوجة والعشيق قتلا سائق التوكتوك من أجل لحظات المتعة فى شبرا.. تفاصيل

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق مقتولا بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة حيث تبين أن وراء الجريمة زوجته وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق الزوج وقتله واستولى على التوك توك الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما لزوجته لإخفائها.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





حبس عامل فراشة متهم بـ هتك عرض طفلة 4 سنوات أثناء ذهابها للكُتاب فى الشرقية.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، اليوم ، من ضبط عامل فراشة متهم باستدراج طفلة ومحاولة هتك عرضها داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز،وجاري تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





دون التأثير على حركة السير.. ضبط ٩ طلاب تراشقوا بالحجارة أمام إحدى القطارات بمطروح

نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط ٩ طلاب بعدما قامو بالتشاجر والتراشق بالحجارة عقب نزولهم من احد القطارات بمحطة رأس الحكمة بمطروح.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





المؤبد لموظفة بأحد البنوك الكبرى لاتهامها بالاستيلاء على 18 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسي الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ، ووليد عبدالجواد، موظفة بأحد البنوك الكبري بـ السجن المؤبد، لاتهامها بالاستيلاء على ١٨ مليون جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





بالأسماء.. إصابة ١١ شخصا في حادث سير بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، حادث تصادم أمام مدخل مدينة دارالسلام أسفر عن إصابة ١١ شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دارالسلام المركزي.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





ضبط 25 طن تين مجفف غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 25 طن تين مجفف غير صالح للاستهلاك الآدمي بمدينة الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





تجديد حبس مسئول بمواقف القليوبية في اختلاس مليون و200 ألف جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الإثنين حبس مسؤول عن دفاتر مشروع سيارات السرفيس بحي غرب شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من عهدتة بالاتفاق مع آخرين هاربين.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





كارثة في أوسيم.. ضبط مصنع لإنتاج عبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مصنع لإنتاج أدوات المائدة وعبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى التى تضر بصحة المواطنين في الجيزة.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





ننشر صور المصابين الـ 3 في واقعة البلطجة بدار السلام

حصل صدى البلد على صور المصابين الثلاثة فى واقعة مشاجرة شارع الفتح بجزيرة دار السلام ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز مع دراجة بخارية مما أدي إلى انقلابها على طريق أسيوط ديروط الزراعي.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. الأموال العامة تضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على 9 مليون جنيه من حساب بنكى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على قرابة (9 مليون جنيه) من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة "، وضبط (عدد "4" من مرتكبى الواقعة) وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





20 يناير .. استكمال محاكمة المتهمين بـ كتائب حلوان

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" الي جلسة 20 يناير الجاري.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





المحكمة الرياضية تنصف أعضاء نادي مدينة نصر بالحصول على العضوية العاملة

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، التابع للجنة الأوليمبية، بأحقية عدد من أعضاء نادي مدينة نصر بالحصول على العضوية العاملة، بعد الدعوى التي أقاموها ضد مجلس إدارة النادي.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





إصابة شاب بطلق خرطوش أثناء تصديه لـ3 لصوص حاولوا سرقة توك توك بقنا

أصيب شاب بطلق ناري من سلاح خرطوش، أثناء تصديه لـثلاثة لصوص حاولوا سرقة الـ"توك توك "الخاص به في منطقة نائية بمدينة فرشوط.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





الإعدام لـ3 أشخاص والمؤبد لاثنين آخرين لقتلهم جارهم بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي ،اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والرابع والخامس، والمؤبد للمتهمين الثانى والثالث، فى قضية مقتل جارهم المزارع والشروع فى قتل شقيقيه بإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات جيرة بينهم بقرية شلشلمون بمنيا القمح.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





تأجيل محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر للأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 14 متهما بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم لجلسة الأربعاء القادم 15 يناير، لاستكمال مرافعة الدفاع.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها فلسطينية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من ٨ أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية.. للمزيد التفاصيل اضغط هنا.





حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه