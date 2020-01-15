ضبط 611 كيلو لحوم غير صالحة قبل بيعها للمواطنين بالمنيا

واصلت مديرية الطب البيطرى فى المنيا، جهودها لمراقبة الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم فى 8مراكز (ملوي- المنيا- سمالوط - ابوقرقاص- مغاغة- مطاي- ديرمواس- بني مزار)،وذلك علي مدار أربعة أيام بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 38 قضية خلال عدد من الحملات على 8مراكز ، حيث تم ضبط 611.44 كيلوجرام من اللحوم الغير صالحة ، منها 541.51 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و69.930 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى.



وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجارى حرصًا على الصالح العام

