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أخبار العالم

بالتزامن مع محاكمة ترامب.. أمريكا تسجل أسوأ نتيجة في مؤشر الفساد

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:11 ص
أمريكا
أمريكا
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شيماء مصطفى
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ نتيجة لها على مدار ثماني سنوات، في مؤشر الفساد العالمي، بسبب المصالح الخاصة والتهديدات المتزايدة بشأن الفحوصات والأرصدة والتي جعلت من الصعب مكافحة الفساد.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، احتلت أمريكا المرتبة الـ 23 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، أي أقل بمركز واحد عن العام السابق، حسبما ذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية أمس الخميس.

واحتلت فرنسا نفس المرتبة الـ 23، في مؤشر مدركات الفساد، حيث تراجعت عن السنة الماضية بمقدار مركزين، فيما تصدرت الدنمارك ونيوزيلندا قائمة الدول الأقل فسادا في العالم.

ونشر هذا التصنيف في نفس الأسبوع الذي بدأ فيه مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب إساءة استخدام السلطة. كما يتزامن مع حملة ترامب الانتخابية والذي يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.

كانت الولايات المتحدة سجلت أفضل نتيجة عامي 1995 و2000، إذ بلغت مستوى 78 نقطة، كذلك أظهرت المؤشرات أن المستوى العام للفساد في دول مجموعة السبع قد ارتفع في 2019 مقارنة بالعام 2018.

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