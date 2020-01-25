4 درجات تحت الصفر.. السعودية تشهد الأسبوع الأبرد هذا العام

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية تدنت إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، متوقعا ان يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.
وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.
وقال عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.
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وألمح خالد الزعاق، إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون درجة الحرارة المحسوسة التي تحسها الأجساد متدنية، ولذلك سيكون الأسبوع الحالي هو الأسبوع الأبرد في السنة.