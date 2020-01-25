AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

4 درجات تحت الصفر.. السعودية تشهد الأسبوع الأبرد هذا العام

السبت 25/يناير/2020 - 07:58 م
الارصاد السعودية
الارصاد السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية تدنت إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، متوقعا ان يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تويتر"، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.

وقال عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.

اقرأ أيضا:

وألمح خالد الزعاق، إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون درجة الحرارة المحسوسة التي تحسها الأجساد متدنية، ولذلك سيكون الأسبوع الحالي هو الأسبوع الأبرد في السنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجة برد قاسية تضرب المملكة لمدة أسبوع

هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

نهاية ديسمبر.. السعودية تشهد ظاهرة كونية لا تحدث إلا كل 84 عاما

شديد البرودة.. السعودية تشهد أول أيام المربعانية

اتحاد علوم الفضاء والفلك: البرد بدأ فعليا اليوم في السعودية

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

ترشيحاتنا

3 أزمات تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

بعد فوز الهلال .. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. وسيناريو الصعود الصعب

مجدي عبد الغني: سيدات ليفربول بيتفرجوا على صلاح بـ السواريه.. فيديو

هبوط جديد لـ الدولار منذ أسبوع

شطب دعوى محمد الشرنوبي لفسخ تعاقده مع سارة الطباخ ..مستند

أمر بتفريغ مكالمات.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة