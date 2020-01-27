اخبار الحوادث.. الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار.. تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

نشر قسم الحوادث بـ " صدى البلد " خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





الآثار لا تعلم عنه شيئا.. العثور على مخزن به 12 مومياء فى سقارة بـ الجيزة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط مخزن آثار، وعليه ختم مفتش آثار منذ عام 1960 وبداخله 12 مومياء وغطاء تابوت وقطع حجرية منقوشة بالجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم سندوتشات سجق بالبحيرة

أصيب ٥ أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بمساكن فرغلى بدمنهور بحالة إعياء شديد وتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سجق معدة بالمنزل، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور وبعد إسعافهم تم تحويلهم لمستشفى الحميات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تشييع جثمان عروس الجنة وسط مظاهرة شعبية تطالب بالقصاص في الدقهلية ..صور

شيع الآلاف من أبناء عزبة الجزار والقرى المجاورة جنازة عروس الجنة علياء بدير التى قتلت على أيدي مختطفيها وسط مظاهرة شعبية تطالب بالقصاص من قتلتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





انزلقت قدماه وسقط فى النيل.. انتشال جثة شاب معاق بالقناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة من نهر النيل بالقناطر الخيرية تبين أنها لشاب عمره 32 عاما من منطقة الساحل بالقاهرة ورجحت أجهزة الأمن أن قدمه انزلقت أثناء وقوفه على شاطئ النيل بالقاهرة وجرفه التيار حتى مدينة القناطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تأجيل محاكمة رامى صبرى فى قضية التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط لحوم فاسدة وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بدمنهور بحالة تسمم بعد تناولهم يوسفي

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة افلاقة بمركز دمنهور بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة تشمل يوسفي وسجق وتم نقل المصابين لمستشفي الحميات بدمنهور لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببلبيس

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد،نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس ركاب وسيارة ملاكى و"توك توك" بكوبرى "الهاويس" التابع لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم سندوتشات سجق بالبحيرة

أصيب ٥ أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بمساكن فرغلى بدمنهور بحالة إعياء شديد وتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة سجق معدة بالمنزل، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور وبعد إسعافهم تم تحويلهم لمستشفى الحميات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





باستخدام عصا خشبية.. قتلت ابنها بسبب كثرة صراخه

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشريح جثة طفل قتلته والدته، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة، وذلك بسبب كثرة صراخه والتعدى عليه بعصا خشبية حتى الموت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب الإثاريين .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على جمال عید رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بسبب دفاعه المستمر على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهجومه على الدولة المصرية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسه عامين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى.. إلزم شركة راية القابضة برد 110 ملايين جنيه

غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، مبلغ 200 ألف جنيه لكل منهم عن الاتهامات المسندة إليهم جميعًا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أثناء سفرهم لحضور حفل زفاف بصحراوي المنيا

شهد طريق الجيش أمام مدخل قرية الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا وقوع حادث إنقلاب سيارة مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص اثناء سفرهم لحضور حفل زفاف بمدينة القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وزير العدل يستقبل سفير دولة ألمانيا

استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير سيريل جان نون سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئته بمنصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد زواج 3 أيام فقط .. قصة عروسين انتهت داخل الحمام في الإسماعيلية.. تفاصيل

لم يخطط لها من قبل، هكذا تبدو القصة، والتي روت بعضا منها احدي الاقارب، لتؤكد ان سامح وريموند، ارتبطا ببعضهما خلال فترة خطبتهما وتمسكا بقصة حبهما حيث لم يشهد أحد من الاقارب أي مشاحنات وخلافات بينهما، وكانا حريصين علي الحضور للكنيسة والصلاة ومشاركة الأهل في احتفالات أعياد الميلاد، سويا، الي ان شاء القدر رحيلهما في نفس الموعد، ربما شفقة عليهما من ألم رحيل أحدهما قبل الاخر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد تأييد حبسها عامين.. مصدر مقرب من بوسي يكشف مكان هروبها

كشف مصدر مقرب من المطربة بوسي، عن أنها تمكث الآن فى لبنان منذ فترة بعد صدور حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي وتأييد ذلك الحكم اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع عمار السخنة أخطر العناصر الإجرامية فى صحراء السويس

لقى عنصر إجرامى شهير مصرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الزواج في القاهرة والإنجاب بـ كاليفورنيا وخناقة بالساحل الشمالي.. 22 محطة في قضية نسب طفلي أحمد عز وزينة

6 سنوات مرت على القضية الأشهر في الوسط الفني التي بدأت تفاصيلها خارج البلاد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بالعديد من التحقيقات والمحاضر والدعاوى الجنائية، والمشاجرة الشهيرة داخل البلاد في الساحل الشمالي، نهاية بأحكام قضائية بالنفقة والمصروفات الدراسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أم بلا قلب.. حبس ربة منزل قتلت طفلها بـ شومة في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنها صاحب الـ4 سنوات، لكثرة صراخه، بعد التعدي عليه بعصا خشبية (شومة) بمنطقة مصر القديمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سرقوا محطة وقود بالإكراه في الشرقية.. مصرع عنصر إجرامي وضبط اثنين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

لقى عنصر إجرامى مصرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة فى أحد المزارع بنطاق محافظة الشرقية، وضبط اثنين آخرين بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية لاشتراكهم في سرقة 30 ألف جنيه من داخل محطة وقود بدائرة قسم شرطة الصالحية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط آخرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصريين اجراميين ومقتل اخريين فى تبادل اطلاق النار مع الشرطة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بالجيزة

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع ربة منزل تناولت حبة الغلة القاتلة بالمنوفية

لقيت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بقرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مصرعها بعد تناولها حبة الغلة السامة وتم تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خيانة وغدر .. يقتل زوج عشيقته ليخلو لهما الجو بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم اليوم حكمها بالإعدام شنقا، لسائق قتل زوج عشيقته ليخلو لهما الجو، وكانت المحكمة قد أحالته الجلسة الماضية، لفضيلة مفتى الديار المصرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شهادة خبرة وتصريح سفر.. كيف تستخرج مستندات تأدية الخدمة العسكرية من الانترنت في دقائق.. صور