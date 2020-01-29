هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد شعبان، مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خرج بتصرف غريب، خلال المؤتمر الخاص بمباراة الزمالك ووادي دجلة.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن ما قام به مترجم الزمالك، أثار اندهاش الجميع، خاصة أنه ترك المؤتمر الصحفي قبل أن ينتهي كارتيرون من تصريحاته.





وأكد هانى حتحوت : "دورك تترجم.. وما تتعصبش على الناس.. وبلاش تنظير".





وشهد المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب مباراة الزمالك ووادى دجلة، تصرفا غريبا من جانب، أحمد شعبان، مترجم الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض.



