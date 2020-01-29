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رياضة

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:18 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد شعبان، مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خرج بتصرف غريب، خلال المؤتمر الخاص بمباراة الزمالك ووادي دجلة.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، من خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، إن ما قام به مترجم الزمالك، أثار اندهاش الجميع، خاصة أنه ترك المؤتمر الصحفي قبل أن ينتهي كارتيرون من تصريحاته.

وأكد هانى حتحوت"دورك تترجم.. وما تتعصبش على الناس.. وبلاش تنظير".

وشهد المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب مباراة الزمالك ووادى دجلة، تصرفا غريبا من جانب، أحمد شعبان، مترجم الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض.

وغادر أحمد شعبان، مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون، المؤتمر، من تلقاء نفسه، بسبب انزعاجه من أسئلة الصحفيين المتواجدين في المؤتمر، موجها كلامه للصحفيين أثناء ذلك: «هتسألوا إيه تاني؟، تعالوا درَّبوا معانا»، بينما استمر كارتيرون في تواجده بالمؤتمر، وارتسمت علامات الاندهاش على وجهه.
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