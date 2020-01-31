بعد التمرين.. 3 علامات تنذرك بالتعرض لـ هبوط حاد في الدورة الدموية

مؤخرا نسمع عن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للوفاة فور ممارسة بعض التمارين، موضحا أن الوفاة يمكن أن تحدث في الحال أثناء ممارسة التمارين، أو بعد الذهاب إلى المنزل. قال الكابتن مصطفى أكشن مدرب تنسيق القوام، أصبحنا









وأشار اكشن لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن الهبوط الحاد في الدورة الدموية يحدث بسبب القلب، ويؤدي إلى عجز الجهاز الدوري عن الحفاظ على الإمدادات الغذائية، والأكسجين وحتى إزالة ثاني أكسيد الكربون ونواتج عملية الأيض.





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وتابع أكشن، أن حدوث الهبوط الحاد في الدورة الدموية يمكن أن يؤدي لحدوث اضطرابات، واختلال في عملية توزيع الدم، بالإضافة إلى نقص حجم وكمية الدم، مما يتسبب في الوفاة، لأنه يؤثر على القلب والشرايين والأوعية الدموية وفشلهم في أداء وظيفتهم في نقل الدم من وإلى الجسم.





أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية:





وأضاف اكشن، أن السبب الأول في حدوث الوفاة بعد ممارسة التمارين في الصالة الرياضية هو هبوط حاد في الدورة الدموية، ومن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بالهبوط الحاد في الدورة الدموية ، وهي:





1- انخفاض في ضغط الدم.

2- دوار ودوخة شديدة.

3- تدهور في درجة الوعي وعدم التركيز.