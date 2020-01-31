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تعليق ناري من نقيب المهن التمثيلية على أزمة علاء زينهم.. شاهد

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:40 م
أشرف زكي وعلاء زينهم
أشرف زكي وعلاء زينهم
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن أي منتج سيأكل حقوق أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية "مش هيعرف يشتغل تاني".


وأضاف الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه فوجئ بإعلان مسرحي تحت إشراف الفنان علاء زينهم بمشاركة ممثلين خارج نقابة المهن التمثيلية.


وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن هناك أحد المنتجين الذي تكون النقابة واقفة تعامل أعضاء نقابة المهن التمثيلية معه يتحايل من خلال هذا العمل، مشيرا إلى أنه ضد أي شخص يقوم بأكل حقوق الممثلين.


وأوضح أشرف زكي، أن الأزمة انتهت فيما يخص الفنان علاء زينهم بعد امتثاله للتحقيق أمام النقابة وتوضيح موقفه.


وأشار إلى أن حماية المهنة لا يختلف عليها أحد، مضيفا أنه لا يوجد أي استهانة فى حقوق الزملاء.

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