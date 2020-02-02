وفاة مايك مور.. ترك الدراسة فأصبح رئيس منظمة التجارة العالمية

وفي عام 2001 أطلق مور دورة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.

من عام 1999 إلى عام 2002، وهي الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة،