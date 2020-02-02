وفاة مايك مور.. ترك الدراسة فأصبح رئيس منظمة التجارة العالمية

توفي رجل الأعمال "مايك مور"، المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية، ورئيس الوزراء النيوزلندي السابق أيضا، وذلك عن عمر يناهز 71 عاما، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020، في مدينة أوكلاند، حسب ما أعلنت زوجته.
وشغل "مور" منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية unece من عام 1999 إلى عام 2002، وهي الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة، وفي عام 2001 أطلق مور دورة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.
وكان هذا الرجل "العصامي" قد تخلى عن الدراسة في سن الخامسة عشرة من عمره، وقد أصبح رئيسا لحكومة نيوزيلندا لمدة شهرين فقط قبل أن يغادر المنصب بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 1990، وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.
وبدأت الحالة الصحية للرجل الذي أصبح في سن السادسة عشرة عضوا في الحزب العمالي كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارا من 2015 على أثر إصابته بجلطة دماغية.