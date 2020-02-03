المالكي: الشعب الفلسطينى هو الوحيد صاحب السيادة ولن يقبل أن تعطي لأي جهة

قال رياض المالكى وزير خارجية فلسطين، إننا نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية ، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام غير قابلة للحياة وتحجب الحق ، بالاضافة الى انها غير قابل للتصرف وتسلب الحق في السيادة.





وأضاف رياض المالكي، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، لمنظمة التعاون الدولى، أن هذه الاتفاقية تلغي ما هو قانوني، بالاضافة الى إلغاء حق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي وتتبنى ما هو غير قانوني، المستوطنات وتشريع الإجراءات الضم الإسرائيلية.





وأشار الى أن الشعب الفلسطينى هو الوحيد صاحب السيادة في دولة فلسطين ولن يقبل ان تعطي السيادة والحق للسيادة او الانتقاص منها لاى جهة أخرى وتحديدا دولة إسرائيل، موضحا أن هذه الاتفاقية تفرض على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطي الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس غير المجزأة، عاصمة أبدية لدولة إسرائيل .



