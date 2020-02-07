عاجل.. التحالف العربي: مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن 3 مصريين لقوا مصرعهم في انفجار لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " عند الساعة من فجر يوم الأربعاء الموافق 05 فبراير 2020 نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة

انفجار لغم بحري".

وأضاف: "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري".

وأضاف: "أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".