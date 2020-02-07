سيدات طائرة الأهلي يواجه الطيران اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي، فريق الطيران، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز علي الطيران ومواصلة مسيرة الانتصارات في مسابقة الدوري.





وعقد المدير الفني للفريق حمدي الصافي جلسة مع اللاعبين ؛ للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.





وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري.





يذكر أن الاهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد ٣٣ نقطة من ١١ مباراة، محققا العلامة الكاملة دون هزيمة.



