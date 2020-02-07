AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يواجه الطيران اليوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي، فريق الطيران، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز علي الطيران ومواصلة مسيرة الانتصارات في مسابقة الدوري.

وعقد المدير الفني للفريق حمدي الصافي جلسة مع اللاعبين ؛ للحديث عن الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري.

يذكر أن الاهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد ٣٣ نقطة من ١١ مباراة، محققا العلامة الكاملة دون هزيمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات طائرة الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للمقاولون

سيدات الطائرة بالأهلي يواجه المقاولون في الدوري اليوم

سيدات طائرة الأهلي يفزن على المقاولون بالانسحاب في الدوري

الصافي يقود تدريبات سيدات طائرة الأهلي لمواجهة الزمالك

فريق سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج.. اليوم

فريق سيدات الطائرة بالأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للزمالك

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس برشلونة بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا

كيف احتفل سفراء الاتحاد الأوروبي بعيد ميلاد وزير خارجية تركيا.. شاهد

عبد الحفيظ يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد عاشور

عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد في الجيزة.. 5 طلاب يمزقون جسد صديقهم ويصيبونه بعاهة مستديمة.. فيديو وصور

رامي رضوان: قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى العالم

انتبه.. عادة شتوية تعرضك للإصابة بالعصب السابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة.. أجمل إطلالات نادين نجيم فى عيد ميلادها

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور