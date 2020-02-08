أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 8 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

أعلن النادي الأهلي أنه سيخاطب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة المحلي للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة.





تعرض ثابيلو مورينا نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لإصابة بالغة أثناء مباراة فريقه مع سوبر سبورت ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا.





حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة 20 مشجع من جماهير القلعة البيضاء، في أحداث الدفاع الجوي.





واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم السبت؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



