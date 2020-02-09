وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، مستشفى الأقصر العام وبرفقتها محافظ الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.





وتفقدت الوزيرة الأقسام المختلفة بالمستشفى، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمستشفى فى الوقت المحدد لها، وأشادت بنظم التطوير بها، واستمعت إلى الأطباء للتعرف على احتياجاتهم مؤكدة أنها سوف تدرسها.





جدير بالذكر أن مستشفى الأقصر العام يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وامراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وامراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعى، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.





وتأتي محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

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