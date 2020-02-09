AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

تفقدت الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، مستشفى الأقصر العام وبرفقتها محافظ الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى ضمن استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.


وتفقدت الوزيرة الأقسام المختلفة بالمستشفى، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمستشفى فى الوقت المحدد لها، وأشادت بنظم التطوير بها، واستمعت إلى الأطباء للتعرف على احتياجاتهم مؤكدة أنها سوف تدرسها.


جدير بالذكر أن مستشفى الأقصر العام يقدم الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وامراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وامراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعى، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.


وتأتي محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.

اقرا ايضا

وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

 

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الأقصر العام .. وتوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة بـ الأقصر

وفد الصحة يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام

وزيرة الصحة: تسجيل 300 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي في الأقصر

وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات الأقصر لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل.. وتعلن: الانتهاء من أعمال التطوير بالمحافظة فبراير المقبل.. والتطبيق يشمل 65 منشأة طبية ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات

وزيرة الصحة تستكمل جولتها بالأقصر وتتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الدولى

وزيرة الصحة تتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر العام.. وتستجيب لمطالب المرضى

ترشيحاتنا

أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة.. رددها لتحصن نفسك من وساوس الشياطين وأعين الإنس والجن

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

AdvertisementS

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور