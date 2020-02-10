الوطنية للصحافة تعلن قائمة المرشحين لانتخابات المؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة قائمة المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح .



ونستعرضها من خلال التقرير التالي ..

أولا - مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "إداريين"



أيمن عمر علي الديب

وائل إسماعيل عامر ضيف

ناصر محمد السيد الشاهد





مجلس الإدارة عن العمال



محمد سيد صالح سيد

أحمد مصطفى معوض عثمان





جمعية عمومية "صحفيين"



خيري حسين على حسن





جمعية عمومية " إداريين "



محمد حامد السيد أحمد

عربي عبادي إبراهيم رضوان

هشام سيد أحمد أحمد

هلال إبراهيم أحمد علي

محمد محمد علي منصور



مجلس إدارة " عمال "



سعيد حامد محمود محمد





ثانيا- مؤسسة: دار التحرير





مجلس إدارة "صحفيين"



محمد ممدوح محمد عبدالنور

أحمد صلاح الدين محمد

سوسن عبد الباسط شوقي

محمد محمد حسن المنايلي





مجلس إدارة "إداريين"



محمد مصطفى مصباح سليمان



مجلس إدارة " عمال "



عادل محمد علي موسى

عزت أحمد محمد المدرك

نور نبوي عبد الجواد عبد النبي

ياسر الغريب سعد فؤاد





جمعية عمومية "صحفيين"



شريف شوقي حسن عبدالله

جمعية العمومية " إداريين "

ياسر إسماعيل محمد

مصطفى كمال فرج محمد





جمعية عمومية "عمال"



إبراهيم رشاد إبراهيم سليمان

فوزي فوزي عبد الرحيم

السيد عبد الستار عبد الحميد

محمود أحمد عبد اللطيف إبراهيم





ثالثا - مؤسسة: الأهرام



مجلس إدارة "صحفيين"



إسماعيل فرج احمد فرج العوامى

علاء السيد محمد سالم

هبه محمد محمد باشا





مجلس إدارة "إداريين"



حازم عبد المجيد محمود عبدالجليل

أسامة لطفي محمد عبد اللطيف





مجلس الإدارة عن: العمال



أشرف مصطفى إمام إبراهيم





جمعية عمومية " إداريين "



عطية الغريب عطيه مصطفى

حامد سعيد على عبد القادر





جمعية عمومية "عمال"



خالد عبد الفتاح عبد المقصود حماد





مؤسسة: دار الهلال





مجلس إدارة "صحفيين"



محمد عبد الحافظ محمد

حسن السيد عبد الرحيم علي

محمد السيد حسانين السيد

نورة أنور أحمد عيسى

عبد اللطيف حسن حامد





مجلس إدارة "إداريين"



السيد حسن السيد غريب

داود السيد داود عثمان

عزة محمود وهبة سعد

عبد الفتاح محمد حجاج

عمرو محمد أمين محمد

رامي محمد محمد عبد المنعم

مجلس الإدارة عن: العمال



أحمد عبدالفتاح حسن علي

أحمد محمد حنفي محمود

وائل محمد كمال عبدالعال

عماد محمد أحمد عفيفي





جمعية عمومية " إداريين "



أحمد فؤاد إبراهيم أبو السعود

محمد سعيد عبدالحميد

عماد صلاح أحمد بدر

أحمد محمد أحمد علي

أحمد عبدالفتاح عبدالمجيد





جمعية عمومية " عمال "



صبري محمد خضر حسين

عبد الرحمن علي عبدالحليم





رابعا _ مؤسسة: دار المعارف



مجلس إدارة "صحفيين"



عمرو فاروق على

عمرو حسين عبد العاطى

مجلس إدارة "إداريين"

محمود محمد محمد الشلقانى

السيد محمد عطية إبراهيم

نزيه ناجى على عبد الفتاح

احمد رجب عبد المحسن رضا

مجلس الإدارة عن: العمال

جمال غريب محمد عثمان

جمعية عمومية " إداريين "

احمد عصام محمد محمد على

محمد كمال محى الدين مكاوى

خامسا- مؤسسة: الشركة القومية للتوزيع



مجلس إدارة "إداريين"



جمال عبد العزيز علي محمد سامر

أسامة محمد شمس الدين رضوان

مجلس الإدارة عن: العمال

وليد حسن جمعة علي



سادسا - مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط



مجلس إدارة "صحفيين"

صلاح الدين مغاوري محمد شعبان

إبراهيم رجب علي إبراهيم

محمد محمد رضا منصور أحمد

مجلس إدارة "إداريين"

محمد صالح محمد صالح

سمير محمود مجاهد سلامة

علا محمد محمد فتح الباب

سيد عبد الحميد سيد فرج الله

أحمد منصور عباس إبراهيم

عصام رضا فصيح حسن شاهين

مجلس الإدارة عن: العمال

محمد عادل محمد علي

جمعية عمومية " صحفيين "

أيمن محمود مصطفى القاضي

جمعية عمومية " إداريين "

مصطفى كسبان محمد أحمد

جمعية عمومية " عمال "

إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل

محمد محمد حافظ العزب

كريم علي أحمد أحمد الليثي.





ويرأس المستشار عادل بريك عضو الهيئة الوطنية للصحافة نائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.





وقررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد المقبل.





وحددت الهيئة شروط الترشح وهي أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة و أن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشرة سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين و أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة و إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة و إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون و إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة كما تضمنت الشروط أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.





