محمد عدوية يشعل ستوديو صاحبة السعادة بأغنية دي اللي خدتني مني| شاهد

أبدع الفنان محمد عدوية على مسرح صاحبة السعادة في أغنية "دي اللى خدتني مني" بأداء رائع.





وأضاف محمد عدوية خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن عمل "المفاجأة" الذي يتم تجهيزه مع مجموعة من الفنانين مع إسعاد يونس جيد جدا ومختلف، مشيرا إلى أن إسعاد يونس دائما تقدم كل ما هو جديد ومختلف.





وتابع الفنان محمد عدوية ، أن أغنية "تقدر" حققت نجاحا كبيرا لانه تعبر عن جميع أحلام الشباب فى الوقت الحالي، مضيفا أن لحن الأغنية كان جيد جدا وبسيط وكان اللحن للفنان محمود العسيلي.





وأوضح محمد عدوية، أنه يحب الفنان عمرو دياب وأغانيه، وقام محمد عدوية بغناء جزء من أغنية فى استديو برنامج صاحبة السعادة.



